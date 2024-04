Franco Ricciardi, chi è e vita privata/ “Faccio musica da trent’anni, non conta la regione d’origine”

Franco Ricciardi, il cantautore e attore italiano, torna ospite nel salotto televisivo di Domenica In da Mara Venier. Il re del crossover partenopeo è pronto a raccontarsi a cuore aperto dopo il grande successo del suo tour che lo vedrà protagonista in giro per l’Italia. Al momento sono tre i concerti annunciati a Napoli, Milano e Torino come ha raccontato dalle pagine di tg24sky.it: “non sarà una scaletta speciale, è il racconto del mio percorso. Internet ci fa arrivare a tutti, ha aperto una finestra sul mondo, non ci sono più le distanze e dunque arrivi nel mondo”. Non solo, dopo le prime tappe, il cantautore è pronto a suonare allo Stadio Maradona di Napoli, ma anche a cantare in Europa e America: “si è aggiunta la Germania. Poi torno in Italia e parto da Palermo per dedicarmi a tutto il Sud e dunque giriamo un po’. L’ultima data, che è anche la prima di un nuovo ciclo, sarà a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: ecco lì finisce un ciclo e contestualmente con le cose estive se ne origina un altro”.

Paride e Corrado, marito e figlio Diana Puddu/ Due grandi uomini "dietro" la vincitrice di The Voice Senior

Sui concerti che lo attendono in America ha detto: “faccio musica da trent’anni e quando sono oltre confine ritrovo persone che sono emigrate e stranamente, quando sei fuori dall’Italia, ad ascoltarti arriva un italiano, non conta la regione d’origine. Mi dicono che a Miami è quasi sold out ed è una soddisfazione. Poi già che sono lì ne approfitto per registrare delle cose nuove”.

Fabio Grossi, chi è il marito di Leo Gullotta/ L'attore: "Mai una lite ma c'è una cosa che mi rimprovera"

Franco Ricciardi e la vita privata “Mi definisco cantapopolo perché…”

Un grande successo per Franco Ricciardi non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Oggi la sua musica è arrivata anche in luoghi dove prima non era ascoltata. Come? Grazie ai social: “secondo me i social hanno arricchito il nostro essere al mondo. I social sono quella che era la vecchia piazza di un tempo dove ti scambiavi idee e opinioni. Mi definisco cantapopolo perché ne faccio parte e lo vivo quotidianamente; metto in musica i loro pensieri”. Una carriera che ha vissuto tra logica e follia: “la follia è molto più alta della logica perché ti porta a fare cose che altri non fanno per paura. Ti spinge verso nuovi suoni e nuove idee”.

Ermal Meta, infanzia choc in Albania a causa del padre violento/ "Era assente anche quando c'era"

Infine parlando della vita privata: in tanti si chiedono se il cantautore è sposato o fidanzato. Tutto tace sulla vita privata del cantautore napoletano. Non è dato sapere, infatti, se il cantante sia sposato o meno o se abbia o meno una compagna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA