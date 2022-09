Franco Ricciardi, chi è?/ “Un giorno eccezionale”, la nuova sigla di Domenica In

Franco Ricciardi e Andrea Sannino cantano la nuova sigla di Domenica In

Franco Ricciardi con Andrea Sannino hanno composto “Un Giorno Eccezionale”, la nuova sigla della Domenica In di Mara Venier. Un meritatissimo riconoscimento per il cantautore e attore italiano che nel 2014 ha ricevuto il Premio David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano ‘A verità, dal film Song’e Napule. Un’altra bella soddisfazione in arrivo visto che da domenica 11 settembre 2022 la sua nuova canzone “Un giorno eccezionale” sarà la sigla della Domenica in di milioni di italiani pronti a trascorrere la domenica in compagnia di Mara Venier. Proprio il cantante parlando del brano ha rivelato: “è un pezzo leggero, nazional popolare cantato sia in italiano che in napoletano. L’ho scritto pensando all’Italia musicale di Toto Cutugno, alle bellezze, ai sapori. Anche il video infatti, che verrà presentato in anteprima alla conferenza stampa a Roma del 9 settembre, ha l’Italia come protagonista, girato tra diverse città italiane, principalmente a Napoli”.

Domenica in anticipazioni 11 settembre 2022/ Ospiti: Loretta Goggi, Stefania Matteuzzi, Mara Maionchi

Anche Mara Venier, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In, ha precisato: “amo Franco e Andrea, trovavo giusto dare a due artisti così bravi la possibilità di entrare in un programma come questo”.

Franco Ricciardi: “Quando Mara Venier ci ha informato è stato ‘Un giorno eccezionale'”

Una grandissima emozione per Franco Riccardi che quest’estate ha scoperto che il suo brano “Un giorno eccezionale” era stato scelto da Mara Venier come nuova sigla di “Domenica In”. “Quando Mara ci ha informato della notizia – ha detto Ricciardi – sia per me che per Andrea è stato un giorno eccezionale, un sogno a occhi aperti. Non era mai successo che la sigla di Domenica In avesse una canzone d’autore scritta apposta per il programma e noi siamo felicissimi di essere stati i primi. È un pezzo leggero, nazional popolare – continua Franco Ricciardi – cantato sia in italiano che in napoletano. L’ho scritto pensando all’Italia musicale di Toto Cutugno, alle bellezze, ai sapori”.

Marcello Molfino e Delfina Delettrez/ Chi è l'ex marito e l'ex moglie di Francesca Barra e Claudio Santamaria

Per Ricciardi non è la prima collaborazione con Andrea Sannino con cui ha lavorato pochissimi mesi fa nel brano “Te voglio troppo bene”, un inno alla pace, all’amore che riesce a far superare la paura di una guerra.

LEGGI ANCHE:

Loretta Goggi/ "Voglio vivere la mia età e concentrarmi sui miei interessi di oggi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA