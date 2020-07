FRANCO SIMONE/ Mai fortunato a Sanremo, ma meglio di un mostro sacro…(Techetechetè)

Nella puntata di Techetechetè in onda questa sera su Rai Uno e dedicata alla storia del Festival di Sanremo poteva mancare una pagina riservata a Franco Simone nel giorno del suo compleanno? Proprio in questo martedì 21 luglio 2020 il cantante originario di Acquarica del capo compie 71 anni. Una carriera ricca di successi e grandi soddisfazioni per il pugliese, come la vittoria del Festival di Castrocaro nel 1972, quella della Gondola d’Oro di Venezia nel 1977 e nel 1978, del Leone d’oro alla carriera nel 2003 e del Festival di Viña del Mar nel 2015. Ma qual è stato il suo rapporto con il Festival di Sanremo? A dirla tutta Franco Simone non ha mai avuto un feeling particolare con il palco dell’Ariston. La prima partecipazione risale al 1974 con la canzone Fiume grande, che non riesce a guadagnare l’ingresso in finale ma consegue un grande successo nelle vendite.

FRANCO SIMONE A TECHETECHETE’

Non va meglio nel 1985, quando Franco Simone si ripresenta con il brano “Ritratto” senza riuscire ad andare oltre il 13esimo posto. Può però consolarsi: lo stesso anno Zucchero, in gara con un brano diventato cult come Donne, arrivò penultimo. Proprio “Ritratto” sarà la canzone che andrà in onda nella puntata di oggi di Techetechetè in onda su Rai Uno. Di recente Franco Simone è tornato a far parlare di sé per una bella iniziativa: pochi giorni fa, infatti, il cantante ha tenuto un concerto per ringraziare i medici salentini, artefici di un grande sforzo, mai troppo apprezzato, nelle dure settimane del contagio di coronavirus in Puglia. Le ultime notizie su Franco Simone lo vedono poi molto attivo anche sul fronte della produzione artistica: da leggere in tal senso l’uscita del singolo “Come gira il mondo” realizzato in coppia con un altro instancabile musicista come Paolo Belli.



