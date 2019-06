FRANCO TERLIZZI/ Dal ring alle barzellette: “So essere simpatico” (La sai l’ultima?)

Franco Terlizzi, tra gli altri ospiti a La sai l’ultima? Digital Edition

Franco Terlizzi si è sempre definito un tipo “molto simpatico”, nonostante l’aspetto e la fama da duro conquistata dopo anni e anni sul ring. Appesi i guantoni al chiodo, adesso, tenta di svoltare con le barzellette. Ci riuscirà? Certo è che l’ex pugile non si è mai arreso, nemmeno di fronte alle difficoltà apparentemente più insormontabili. Classe 1962, Terlizzi è originario di Bitonto, in provincia di Bari, ma la sua città di adozione è Milano. La sua infanzia non è stata facile. Lo sport, pugilato in particolare, ha sempre rappresentato la sua principale valvola di sfogo. Ben presto è riuscito a diventare un pugile professionista, competendo nella categoria dei pesi massimi leggeri. Gli occhi verdi e dolci, in contrasto con la lunga barba sale e pepe, tradiscono il suo animo da cucciolone. Difatti, Franco si è fatto promotore di una “nuova” figura del pugile, da vedere non più come una persona scontrosa e violenta, ma come un professionista tranquillo ed educato.

L’esperienza dell’Isola dei Famosi lo ha portato alla notorietà

Franco Terlizzi non è mai stato un attaccabrighe. Anzi: si è sempre mostrato disponibile dietro e davanti le quinte, specialmente da quando ha cambiato mestiere ed è diventato personal trainer. Il buon Franco si prende cura dell’aspetto fisico dei vip, attività che gli ha permesso di farsi notare (e scritturare) per alcuni reality show. Di recente, Terlizzi ha preso parte a Saranno isolani, lo spin-off dell’Isola dei Famosi che gli ha dato l’opportunità di entrare a far parte del cast della scorsa edizione. In quel momento ha avuto un vero e proprio exploit, insieme anche al figlio Michael, da poco reduce dall’esperienza del Grande fratello 16. Per la cronaca, Franco è sposato da oltre 25 anni con un “generale” (o almeno è così che chiama la moglie). È lei l’unica persona in grado di ammaestrarlo; quanto agli altri, meglio non farlo arrabbiare.

Franco Terlizzi e il figlio Michael

Nel corso della stagione televisiva 2018/2019, Franco Terlizzi è stato più volte ospite dei programmi di Barbara d’Urso. Là ha difeso il figlio Michael, accusato ingiustamente di essere omosessuale. Suo figlio – ha dichiarato – è semplicemente molto timido e insicuro. Papà Franco si è mostrato un po’ indispettito per via di queste voci. Di Michael si è parlato anche in relazione alla malattia, una malformazione congenita che non gli consente di muovere normalmente le braccia. L’ex pugile non ha paura di mostrarsi fragile, e durante un’intervista versa anche qualche lacrima: “Mio figlio è nato nel 1986, l’anno del disastro di Chernobyl”, ha spiegato, lasciando intendere che il problema di Michael potrebbe essere legato a questo.



