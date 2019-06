MICHAEL TERLIZZI SI RITIRA?/ Piange: “Voglio tornare a casa!” (Grande fratello 2019)

Michael Terlizzi ha un crollo emotivo al Grande fratello 2019, si ritira?

Michael Terlizzi si è appartato all’improvviso in una stanza della Casa, e là è scoppiato a piangere. Subito Kikò Nalli l’ha confortato: “Sto avendo un crollo”, ha fatto sapere Terlizzi, “perché è un po’ che stiamo chiusi”. Nalli è stato il primo a preoccuparsi per lui e ad andargli incontro, cercando di capire i motivi della crisi. Michael si è distinto per il suo equilibrio e la sua classe: in questo stato non l’avevamo mai visto. “Vorrei capire come poterlo aiutare ad arrivare fino in fondo con serenità”, ha spiegato Kikò in un successivo confessionale, “io non riesco a tirargli fuori la bellezza che ha dentro”. Anche l’amico Cristian Imparato si è mostrato molto vicino a lui: “Oggi il mio pensiero va a te”, ha scritto su Instagram, “a te che sei ancora per poco tempo distante da me, distante da ogni abbraccio e da ogni tipo di sfogo fatto insieme. Non voglio più vederti triste o vedere che versi anche solo una lacrima. Manchi, M”.

Il legame con la famiglia di Michael Terlizzi

Il crollo di Michael Terlizzi arriva a una settimana dalla fine dei giochi. Nonostante manchi pochissimo alla proclamazione del vincitore, Terlizzi non trattiene le lacrime: “Non ce la faccio più a stare qua, ho solo pensieri negativi in testa!”, ha detto in lacrime il povero Franco. “Non so cosa darei per un abbraccio a mia madre adesso! Sarebbe la cosa più bella del mondo. Penso costantemente a mia madre e mia sorella, mi mancano come l’aria”. Notoriamente, Michael è molto legato alla sua famiglia. In tv abbiamo visto più volte Franco, suo padre, mentre le donne di casa sono rimaste un po’ in disparte. Non per questo, comunque, gli sono state meno vicino. Anzi: Michael ammette che sono proprio loro, a mancargli più di tutti. Per un momento, il ragazzo ha anche pensato di abbandonare la Casa per tornare a riabbracciarle.

Michael Terlizzi, un ragazzo sensibile

A detta del pubblico, Michael Terlizzi è uno dei concorrenti più educati e sensibili di questa edizione del Grande fratello. Non stupisce che Michael senta questo nel suo cuore, essendo molto affezionato alla sua famiglia. La stessa famiglia che – quando l’accusavano di essere omosessuale – l’ha sempre difeso. Ancora sulla madre e la sorella: “Sono stato via tanto tempo, ma avevo modo di sentirle… qui, dopo due mesi, sono crollato”. Nalli l’ha spronato e un po’ rimproverato: “Qui dentro hai fatto un percorso mediocre, da te mi aspettavo di meglio”, gli ha detto. Poi, però, lo ha abbracciato come si abbraccia un figlio. Alla fine, Terlizzi si è rasserenato ed è tornato a sorridere.



