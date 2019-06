Franco Zeffirelli è morto/ Addio al regista di Romeo e Giulietta e Gesù di Nazareth

Franco Zeffirelli è morto. Il noto regista è deceduto nella sua casa di Roma, come ricorda il sito del quotidiano La Nazione, all’età di 96 anni. Una vita vissuta per il cinema quella di Zeffirelli fra il lavoro dietro la cinepresa, quello da attore e quello da sceneggiatore, uno dei massimi rappresentanti della cultura italiana dell’ultimo secolo. Nato a Firenze il 12 febbraio del 1923, praticamente in un’altra epoca, è considerato uno dei più grandi registi italiani nel mondo, e i suoi film sono quasi tutti melodrammatici e incentrati su grandi storie d’amore. Nel corso della sua carriera da regista ha ricevuto numerosi premi, fra cui ben cinque prestigiosi David di Donatello, a cominciare da quelli ottenuti nel 1969 e nel 1972 con “Romeo e Giulietta” e “Fratello sole, sorella luna”, due delle pellicole più note del regista fiorentino. Nel ’69, sempre per “Romeo e Giulietta”, ha ottenuto il Nastro D’Argento, e sempre per lo stesso film ha ricevuto la nomination all’oscar. Fra le sue opere più note, anche “Gesù di Nazareth” miniserie tv uscita nel ’77.

FRANCO ZEFFIRELLI È MORTO

L’ultimo riconoscimento l’aveva ricevuto direttamente in Senato dalla presidente Elisabetta Alberti Casellati, un premio al “Genio ed Eccellenza italiana nel mondo”. Dichiaratamente gay, ha avuto un lungo quanto travagliato rapporto con Luchino Visconti, regista con cui convisse per diversi anni nella famosa villa di Visconti sulla Salaria in Roma. Noto tifoso della Fiorentina, ha avuto anche un ruolo di prim’ordine nella politica, essendo stato senatore per il centro desta e molto amico del numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L’ultimo suo lavoro fu “Omaggio a Roma”, un documentario del 2009 sulla capitale con la partecipazione di Andrea Bocelli e Monica Bellucci. Oltre alle onorificenze in campo italiano, Zeffirelli fu nominato Cavaliere Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (KBE) dalla Regina Elisabetta II il 24 novembre del 2004. Se ne va un grandissimo non soltanto della cultura, dell’arte e del cinema italiano, ma dell’intera storia del nostro paese.

