FRANK MATANO/ “La mia prima volta sul palco è stata un incubo…”

Nella nuova edizione di Italia’s got Talent in onda da stasera su Tv8 non mancherà la simpatia di Frank Matano. Il re degli scherzi telefonici è stato intervistato pochi giorni fa da Tv Sorrisi e Canzoni, e a proposito del programma ha esordito: “Che genere di esibizione preferisco? Quella di chi fa cose assurde in maniera seria“. Interrogato su quale sia il talento che invidia a ciascuno dei suoi colleghi giudici, Frank Matano ha risposto: “A Federica (Pellegrini, ndr), ovviamente, il saper nuotare come un pesce. Io mi tengo a galla ma non sono così bravo. A Joe (Bastianich, nrd) invidio il fatto che quando beviamo un bicchiere di vino lui sappia dirti tutto di quel vino: è una materia in cui è ferratissimo. E a Mara (Maionchi, ndr) il talento di riuscire sempre a dire la verità“.

FRANK MATANO: “LA MIA PRIMA VOLTA SUL PALCO? UN INCUBO”

Sebbene oggi sia un personaggio dello spettacolo affermato, Frank Matano ricorda benissimo la sensazione provata la prima volta che si è esibito su un palco: “Avevo 19 anni, era un concorso di bellezza in provincia di Caserta: le ragazze sfilavano e io ero in mezzo a loro. Avevo paurissima, ho fatto uno sketch terribile e nessuno rideva. È stato un incubo“. Quando gli viene chiesto l’imprevisto più strano mai capitatogli durante un’esibizione, Matano racconta un aneddoto esilarante: “Stavo facendo uno spettacolo in Sardegna, a Oristano, in una sala con circa mille persone. Ho preso in giro bonariamente un signore per i suoi pantaloni stretti. Ho continuato a parlare poi dopo cinque minuti lui ci ha ripensato, se l’è presa e mi ha interrotto protestando. E la moglie mi urlava: “Non puoi criticare mio marito!”. Abbiamo avuto questa discussione davanti a tutti, io sul palco loro in platea: è stato molto imbarazzante“. Matano ha poi definito in questi termini il talento: “La capacità di fare qualcosa di spettacolare con grande naturalezza“.



