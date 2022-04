Frankie Hi-nrg mc e Ted Neeley/ “Jesus Christ Superstar? Oggi come ieri c’è guerra…”

Frankie Hi-nrg mc e Ted Neeley sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile 2022. Ted Neeley è da mezzo secolo “Jesus Christ Superstar” e nel 1973 uscì l’omonimo musical di Norman Jewison in cui l’attore americano interpretava Gesù: “Quando mi chiamarono per il casting, volevo fare Giuda. Non avevo alcuna intenzione di fare il ruolo di Gesù. Poi, sono andato al provino, ho cantato una delle canzoni di Giuda e il regista mi ha chiesto di prepararmi e di tornare il giorno dopo cantando la canzone di Gesù”.

Ted Neeley, accanto all’amico Frankie Hi-nrg mc, ha spiegato che in quegli anni ci si accostava in maniera diffidente a un musical sulla vita di Gesù. Dal canto suo, Frankie ha detto di avere costruito il suo ruolo di Erode accostandosi un po’ a quella che è la sua cultura: “La magniloquenza e la smargiasseria di un Erode hip hop è molto fisica, un po’ bling bling. Erode è uno sfigato, come tutti i cattivi. Lui, poi è ricco e arrogante, ha venduto il suo popolo ai romani e se la tira, quando dovrebbe andare a nascondersi”.

Frankie Hi-nrg mc e Ted Neeley: Jesus Christ Superstar…

Il prossimo anno sarà celebrato il 50mo anniversario del film e, a tal proposito, Ted Neeley, sempre sotto lo sguardo attento di Frankie Hi-nrg mc ha affermato: “I valori più importanti che il mio Gesù trasmette ora? quando abbiamo girato il film, nel 1972, eravamo alla fine della guerra dei 6 giorni in Israele attorno a noi. Adesso ci risiamo: stiamo facendo Jesus Christ Superstar e sta accadendo la stessa cosa. Siamo sempre contro la guerra e il mondo può essere pacifico. Possiamo metterci assieme e parlare delle nostre opinioni, unendoci gli uni con gli altri”.

Fare lo spettacolo in maniera diversa dall’originale “è pressoché impossibile. Tutto il cast dà un contributo nel rimanere fedele allo show originale. La cosa che ama di più il pubblico è che non cambiamo troppo”.











