Frasi auguri Buona Festa della Repubblica italiana 2024/ Citazioni sul 2 giugno: da Calamandrei a Mattarella

“È nata la Repubblica italiana“, potreste cominciare così le frasi di auguri sulla Festa del 2 giugno 2024 per celebrare il giorno di 78 anni fa in cui il nostro Paese ha smesso di essere una monarchia per puntare su una forma istituzionale democratica. La nostra selezione non può prescindere dalle proposte più “istituzionali”, parole che sono in grado di evidenziare il valore di questa festività anche nel 2024: potete partire Piero Calamandrei, il quale ha rimarcato che “in questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA, 2 GIUGNO 2024/ Frasi e citazioni: da Sandro Pertini a Oriana Fallaci

Potete affidarvi, per i vostri auguri di buona Festa della Repubblica Italiana 2024, direttamente alla Costituzione, che nel suo primo articolo sintetizza l’essenza della Repubblica italiana. In alternativa c’è Don Luigi Sturzo, che a proposito della nostra Carta ha spiegato che è “il fondamento della Repubblica”, quindi “se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”.

GLI AUGURI PER IL 2 GIUGNO 2024 DAI TESTI E CON LA MUSICA PER CELEBRARE LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tra le citazioni celebri utili per gli auguri di Buona Festa della Repubblica italiana per il 2 giugno 2024 c’è anche Liliana Segre, secondo cui coltivare la Memoria è un vaccino che ci protegge dall’indifferenza, un sostegno contro le ingiustizie e le sofferenze, un modo per ricordare che si può usare la propria coscienza. Sempre restando in tema di testi importanti, c’è “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino in cui lo scrittore parla dei sogni dei partigiani. Dai libri alla musica: soffermiamoci sulle canzoni, andando oltre l’Inno nazionale.

Ci sono quelle di Ivano Fossati e Mino Reitano, rispettivamente “Una notte in Italia” e “Italia”, ma se volete dare una chiave moderna, potete puntare su Elio e le Storie Tese e la loro “Terra dei cachi”, insieme agli Articolo 31 con “L’italiano medio”, Ghali con la sua “Cara Italia” e “In Italia” di Jovanotti.

DA PERTINI FINO A MATTARELLA: PAROLA AI PRESIDENTI

Tra le frasi di auguri di Buona Festa della Repubblica italiana per il 2 giugno 2024 ci sono poi le parole dell’ex Capo dello Stato Sandro Pertini che viene spesso citato in queste circostanze per le sue riflessioni sulla storia del nostro Paese: “È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature”. Se vogliamo avvicinarci al presente, c’è l’attuale Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella che ha reso dichiarazioni significative che potete usare per gli auguri di Buona Festa della Repubblica italiana per il 2 giugno 2024.

