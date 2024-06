Immagini auguri buona festa della Repubblica italiana, 2 giugno 2024/ Le foto, dalle Frecce al tricolore

IL TRICOLORE? TRA LE IMMAGINI PIÙ QUOTATE PER GLI AUGURI DI BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2024

Si terrà oggi, 2 giugno 2024, la Festa della Repubblica italiana 2024, la tradizionale giornata in cui si celebrerà la nascita della nostra repubblica e come ogni anno saranno diverse le celebrazioni di festa e le persone che si scambieranno messaggi d’auguri via WhatsApp o via social, attraverso anche l’invio di immagini e foto a tema.

Gli scatti più ricorrenti nelle prossime ore saranno in particolare quelli riguardanti il nostro amato tricolore, la splendida bandiera italiana, che sarà esibita in tutte le salse, fra i classici stendardi, passando per le mitiche Frecce Tricolori e il loro fumo verde, bianco, rosso, ma anche immagini con citazioni storiche di coloro che vi erano quel due giugno del 1946 e che hanno contribuito alla creazione della Repubblica. Su X, ex Twitter, vi sono anche moltissime immagini della tradizionale parata del 2 giugno, uno dei più grandi spettacoli previsti per oggi, in cui si celebra auguri la Festa della Repubblica 2024, e dove fanno bella mostra di se non soltanto le suddette Frecce Tricolori, ma anche i vari mezzi militari che sfilano di fronte alle massime autorità, a cominciare dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sorprende come su X.com siano tanti anche gli stranieri che sono rimasti ammaliati dalla straordinarietà della nostra festa, come potete notare anche dalle immagini di auguri per la Festa della Repubblica 2024, che trovate più sotto e che riguardano non soltanto gli eventi di Roma ma anche ciò che succede all’estero in occasione di questo giorno speciale.

Molto suggestiva tra le immagini per gli auguri di buona festa della repubblica italiana 2024, quella che è stata pubblicata nel lontano 2018 da Giuseppe Conte, ex presidente del consiglio e attuale leader del Movimento 5 Stelle, in cui si vede una bandiera italiana di generose dimensioni mentre viene tenuta in volo da un paracadutista, sempre durante le celebrazioni ufficiali in Roma. Spazio infine ad una delle foto più classiche per il 2 giugno, l’Altare della Patria in Roma con le frecce tricolori che lo sorvolano lasciando la scia verde, bianco e rossa, scatto pubblicato da Carlo Calenda.

#FestadellaRepubblica festeggiamola preparandoci a difenderne i valori. L’Italia è più forte di chi la vuole debole. #FronteRepubblicano pic.twitter.com/plxXislvqx — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 2, 2018

L’Italia è un grande Paese, non dimentichiamocelo mai. Auguri Buona #FestaDellaRepubblica italiana 2024 a tutti 🇮🇹#2giugno pic.twitter.com/Kcru4v4CU9 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 2, 2018

#FestaDellaRepubblica , an exceptional moment of nation’s unity, this year w/ special connection to 🇸🇰. The army paratroopers who delivered the 🇮🇹 tricolor “from the sky” are world vice-champions in Vertical Formation Skydiving from World Championships held in #LiptovskýMikuláš pic.twitter.com/WahkNH5Din — Karla Wursterova (@KWursterova) June 2, 2023













