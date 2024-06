Auguri buona Festa della Repubblica 2024/ Frasi, canzoni e spunti da Masini e De Gregori

Domani – domenica 2 giugno 2024 – torniamo a celebrare la sempre sentitissima Festa della Repubblica 2024, un’occasione sempre utile per stare in compagnia delle persone che preferiamo, per scambiarci degli auguri che possono diventare un’occasione per scambiare due parole con qualcuno che non riusciamo a sentirci spesso, ma anche per goderci (tempo permettendo, viste le ultime settimane piovose) i primi tepori estivi, spaparanzati sulle spiagge del nostro bel territorio o impegnati in una scampagnata montana. Indipendentemente da cosa decidiate di fare, sappiate che se avete bisogno di spunti per i vostri auguri, noi de IlSussidiario saremo qui per tutta la Festa della Repubblica per consigliarvi le nostre preferite pronte per l’invio!

Cosa dovete fare voi? Oltre a godervi il meritato riposo e a guardare la tradizionale parata a Roma con lo splendido volo delle Frecce tricolore, semplicemente scegliere tra le frasi che trovate in questo articolo quelle che più vi piacciono, per poi copiarle (tenendo premuto a lungo o selezionandole con il mouse) e farle diventare i vostri auguri per la Festa della Repubblica. Semplice, comodo e veloce!

Festa della Repubblica 2024, alcuni spunti per gli auguri tra Caramagna e Sarafatti

Partendo subito (come si suol dire) in quarta, scomodiamo immediatamente lo scrittore Fabrizio Caramagna che proprio parlando della Festa – che definisce “compleanno” – della Repubblica, ha ricordato che il miglior regalo che si possa fare alla nostra bella Italia è “essere cittadini informati, amanti della Costituzione, rispettosi delle regole e del diritto, e liberi pensatori“: uno spunto per gli auguri che vuole essere anche una riflessione, soprattutto davanti ad un presente sempre più incerto e conflittuale.

Più leggera, invece, la frase “l’Italia vuole la pace, perché la pace è un seme che cresce solo se gli uomini imparano a stare insieme” di Anna Sarafatti, sempre utile sia per gli auguri della Festa della Repubblica che per stimolare un pensiero critico a tutti coloro che auspicano l’invio di soldati in Ucraina. Ma se foste quelli simpatici ed ironici della vostra compagnia di amici, allora vi proviamo anche questo spunto divertente trovato sul web: “Quello che resta del tricolore: italiani al verde, notti in bianco e conti in rosso. Auguri di buona festa della Repubblica“.

Le canzoni da dedicare ed ascolta il 2 giugno 2024 per celebrare la Festa della Repubblica e l’Italia

Andando avanti in questa selezione (speriamo gradita) di spunti, idee e frasi per gli auguri di questa importante Festa della Repubblica, vogliamo tirare fuori anche il nostro famosissimo inno di Mameli, per rivelarvi che in realtà nasconde al suo interno molti più versi di quelli che cantiamo prima dei Mondiali di calcio tra cui: “Noi siamo da secoli/ Calpesti, derisi,/ Perché non siam popolo,/ Perché siam divisi./ Raccolgaci un’unica/ Bandiera, una speme:/ Di fonderci insieme/ Già l’ora suonò“; decisamente evocativa per quel periodo storico, ma anche comoda per celebrare oggi la Festa della Repubblica e – soprattutto – per i vostri messaggi di auguri.

Chiudendo sulle note musicali, infine, rievochiamo il testo di ‘Viva l’Italia’ scritto dall’amatissimo Francesco De Gregori: “Viva l’Italia, l’Italia liberata,/ l’Italia del valzer, l’Italia del caffè./ L’Italia derubata e colpita al cuore,/ viva l’Italia, l’Italia che non muore“. Non vi basta ancora? Allora andiamo avanti, ma invece che concentrarci sulle vere e proprie frasi sulla Festa della Repubblica vi proponiamo alcune canzoni dedicate alla nostra bella Italia da ascolta, dedicare e usare per ricavare qualche spunto per gli auguri: pariamo con ‘Dolce Italia‘ di Eugenio Finardi, per poi passare il microfono a Edoardo Bennato autore di una sorta di inno ‘In nome del popolo italiano‘ e chiudiamo con ‘L’Italia‘ di Marco Masini.











