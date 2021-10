Fratelli Ainett Stephens, chi sono?/ “Mi sono presa cura di loro”: sorpresa al GF Vip

Momento speciale per Ainett Stephens che, questa sera, nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello vip 2021, prima del risultato del televoto che porterà all’eliminazione di una tra la stessa Ainett, Carmen Russo e Francesca Cipriani, riceverà un regalo magico. Dopo aver incontrato la sorella nel giardino della casa di Cinecittà emozionando il pubblico con la storia della sua famiglia, questa sera, la showgirl avrà la possibilità di rivedere il resto della famiglia.

Ainett Stephens, tragica morte di mamma Margarita e sua sorella/ "Uccise e bruciate"

Ainett Stephens, sin dal primo giorno di permanenza nella casa, ha parlato spesso della propria famiglia raccontando di essersi presa cura di tutti i fratelli più piccoli nel momento in cui la mamma e la sorella sono misteriosamente scomparse. All’epoca, Ainett aveva 19 anni e i fratelli erano tutti più piccoli. Dopo i primi anni, ha portato tutta la famiglia in Italia prendendosi cura dei suoi cari e dando loro la possibilità di un futuro migliore.

Ainett Stephens eliminata al GF VIP?/ Incontra i suoi fratelli, pronta a tornare da Christopher...

Fratelli Ainett Stephens: la dichiarazione d’amore al Grande Fratello Vip 2021

Ainett Stephens è legatissima alla propria famiglia come ha già dimostrato durante l’incontro con la sorella. “Non importa quanto dia grande la disgrazia, bisogna andare avanti. Mi sono trova a a capo della mia famiglia, mi sono presa cura dei miei fratelli che ho portato tutti in Italia. La vita mi ha messo nella condizioni di prendermi responsabilità molto presto, non c’era tempo per piangere, i miei fratelli erano per strada”, ha detto Ainett.

I fratelli, a loro volta, sono grati ad Ainett per tutto quello che ha fatto per loro: “È stata una grande mamma, le dobbiamo tutto”, ha detto la sorella durante l’incontro nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Nicola Radici e Christopher, ex e figlio Ainett Stephens/ "Madre forte e coraggiosa"





