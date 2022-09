Fratelli Bianchi, chi sono i gemelli di Artena/ “Omicidio Willy? Non siamo mostri”

I fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, sono due dei quattro imputati nel processo per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro la mattina del 6 settembre 2020 nel corso di un brutale pestaggio. Conosciuti come i “gemelli di Artena” per via della loro somiglianza, nel luglio 2022 sono stati condannati in primo grado all’ergastolo per la morte del giovane. Si dichiarano innocenti e in cella avrebbero assunto un atteggiamento che punterebbe alla buona condotta, optando anche per due differenti linee di difesa dopo essersi affidati inizialmente allo stesso avvocato.

Omicidio Willy Monteiro Duarte, ucciso in 50 secondi/ Pestaggio, processo e condanne

Imputati con i fratelli Bianchi anche due amici, come loro poco più che 20enni: Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, condannati rispettivamente a 23 e 21 anni di reclusione nel primo grado di giudizio. La trasmissione di Rai 3 Un giorno in pretura torna sul caso riproponendo il processo in Corte d’Assise a Frosinone, nel corso della puntata “Arrivano i Bianchi” in onda il 24 settembre. Marco e Gabriele Bianchi si sarebbero difesi a vicenda sostenendo la loro estraneità ai fatti contestati. Per l’accusa sarebbero stati coinvolti nella morte di Willy Monteiro dopo una rissa.

Fratelli Bianchi dopo omicidio Willy Monteiro/ Denunce e processi per risse e droga…

Chi sono i fratelli Bianchi, “gemelli di Artena” in carcere per la morte di Willy Monteiro Duarte

I fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, sono originari di Artena, provincia di Roma, e secondo quanto scrive Il Corriere della Sera avrebbero collezionato diverse denunce e processi per risse e droga prima di finire alla sbarra con l’accusa di omicidio nell’ambito del processo per la morte di Willy Monteiro Duarte. I fratelli Bianchi, incassata la condanna all’ergastolo in primo grado per i fatti di Colleferro del settembre 2020, sarebbero separati in carcere. Marco Bianchi a Viterbo e Gabriele Bianchi a Rebibbia.

Omar Shabani, amico fratelli Bianchi/ "Non pensavo Willy morisse, era rissa di paese"

Dopo la sentenza del luglio 2022, gli imputati, riporta Ansa, avrebbero gridato e imprecato. Il loro primo avvocato, Massimiliano Pica, avrebbe parlato di “un processo mediatico” che andrebbe “contro tutti i principi logici“, annunciando il ricorso in appello. Secondo grado di giudizio per cui i due fratelli Bianchi si sarebbero determinati a prepararsi con una condotta tranquilla in cella e cambiando legale: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, dopo il primo grado avrebbero scelto di farsi assistere da due legali differenti separando così le due linee difensive.

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi respingono le accuse: “Non siamo mostri”

Willy Monteiro Duarte è morto il 6 settembre 2020 dopo una brutale aggressione subita intorno alle 3.30 a Colleferro (Roma). Un pestaggio che lo avrebbe portato al decesso nel giro di pochissimo tempo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. Secondo l’accusa, i quattro imputati a processo per l’omicidio, tra cui i fratelli Bianchi, lo avrebbero picchiato selvaggiamente e almeno due colpi, nell’impressionante serie di calci e pugni sferrata contro il 21enne, lo avrebbero raggiunto al petto e al collo causando lesioni ritenute fatali al cuore, ai polmoni e alla carotide.

Un pestaggio che sarebbe durato meno di 50 secondi, ricostruisce Un giorno in pretura, di cui l’accusa riterrebbe responsabili i quattro giovani: i fratelli Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. A processo, in Corte d’Assise a Frosinone, Marco e Gabriele Bianchi si sono dichiarati innocenti e hanno parlato in aula. I fratelli Bianchi continuano a dirsi “vittime” di un processo mediatico che li avrebbe dipinti come non sono: lottatori con la fama di picchiatori senza pietà tra Artena, Velletri e Colleferro, con precedenti per questioni di risse e droga. “Ho notato che, tramite i media, c’è stato un odio spaventoso nei nostri confronti – ha dichiarato Gabriele Bianchi in aula -. Ci hanno descritto come mostri, cosa che non siamo“. Una posizione ribadita dal fratello Marco Bianchi: “Non siamo ragazzi come ci hanno descritto in televisione, mostri. Io sono un ragazzo che se sbaglia alza la mano e paga. A me non fa paura la galera. Se io avessi colpito il ragazzo (Willy, ndr) al viso o con colpi come è stato detto alla televisione, un massacro, io, signor giudice, avrei alzato la mano e mi sarei preso le mie responsabilità come ho sempre fatto da piccolo, come se le prende mio fratello“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA