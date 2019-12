Fratelli Gargarelli/ Ballerini giovani, ma di talento e… (Tu si que vales 2019)

Fratelli Gargarelli i ballerini tornano aTu si que vales 2019

I Fratelli Gargarelli sono un gruppo di ballerini molto giovani ma di talento che hanno strappato un biglietto per la finale di Tu si que vales. Hanno catturato i cuori del pubblico con le loro esibizioni curate nei minimi dettagli. I loro pregi sono la precisione e la cura tecnica di ogni dettaglio. Non solo il gruppo dei Gargarelli ha curato ogni passo dell’esibazione cercando di dare originalità e creatività alla coreagrafia ma hanno comprato i vestiti per questa occasione (cosa apprezzata soprattutto da Maria) e poi si sono fatti un accenno di trucco. Molto carino soprattutto il più piccolo che aveva i baffi fatti con il trucco. Il gruppo dei Gargarelli non ha dimostrato molti difetti. Sicuramente hanno conquistato il pieno favore non solo dei giudici ma anche del pubblico a casa e sono tra i favoriti per questa edizione.

Fratelli Gargarelli: così nella semifinale

Il gruppo di ballerini Fratelli Gargarelli ha raggiunto il traguardo della semifinale di Tu si que vales andata in onda lo scorso 7 dicembre. Stavolta però si devono sfidare con gli Esteriore Brothers per decidere chi tra i due gruppi si aggiudicherà l’ambitissimo posto nella finale. I primi ad esibirsi sono i Fratelli Gargarelli, uno di 9 anni, uno di 15 e uno di 20 anni. In perfetta sincronizzazione si esibiscono sulle note di un pezzo jazz. Il piccolo del gruppo di soli 9 anni viene ammirato da tutti per la sua bravura. La stessa Belen Rodriguez rimane colpita. Il gran finale con il piccolo in piedi sugli altri due fratelli si merita la standing ovation di pubblico e giudici. Maria De Filippi gli fa i complimenti per tutto anche per l’espressione seria e convinta che aveva. A questo punto arriva il momento degli Esteriore Brothers che con un fratello che accompagna al piano iniziano a cantare. Sicuramente ottimo il fatto che siano in grado non solo di cantare ma anche di suonare. Gerry Scotti rimane molto impressionato dalle voci. A questo punto inizia Teo Mammucari che commenta a Stefano, il più piccolo del gruppo, di essere contento della loro esibizione e di voler scegliere loro. Sabrina Ferilli considera che gli Esteriore Brothers hanno cantato molto meglio del solito, però in questa sfida il gruppo che si è distinto di più è proprio quello degli Esteriore Brothers. Maria De Filippi fa i complimenti ad entrambi i gruppi perché sono bravi e molto uniti a livello familiare prima che ogni altra cosa. Decide di dare il suo voto ai Gargarellli Brothers che sono davvero contenti. Gerry Scotti e Rudy Zerbi vista la maggioranza a favore dei Gargarelli non sono tenuti a votare ma esprimono la loro contentezza per la vittoria dei giovanissimi fratelli. Clicca qui per il video dell’esibizione

