Fratello Gaia Cascino, chi è?/ “Sono al Collegio 6 grazie a lui, mi vuole bene”

Parte con Gaia Cascino la terza puntata de Il Collegio 6. L’alunna di questa nuova edizione deve affrontare un ostacolo chiamato ‘Promessi sposi’ se vuole rimanere nel programma. Ci riesce a stento ma, durante la sua esposizione, il Preside le fa una domanda non inerente all’argomento di studio: “Chi è che ti ha spinto a venire al Collegio?” Lei allora spiega che è stata una persona molto importante: “È stato mio fratello. – annuncia – Lui è un anno più grande di me, è anche molto diverso da me. Lui è molto rispettoso, educato, non risponde mai male, anzi, si vergogna a rispondere e mi vuole tanto bene.” ha poi rivelato la Cascino. L’allieva del Collegio ha quindi spiegato che è stato proprio suo fratello a premere affinché tornasse a scuola e, dunque, partecipasse infine al reality di Rai 2: “Mio fratello tante vuole mi ha chiesto di tornare a scuola, dicendo ‘Dai, ti sveglio io’. Se sto qua è pure per lui”. Riuscirà Gaia ad onorare questo suo desiderio e rimanere al Collegio fino alla fine?

