Frecce Tricolori, 60° anniversario/ Diretta streaming video: volo su Rivolto

L’ANSA scrive che, per i festeggiamenti, contestualmente all’Air Show di portata internazionale, sono attesi tra gli altri anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Inoltre, l’area nella base interessata dalla manifestazione è stata divisa in 7 settori, ciascuno di 30mila metri. “Cinquemila i ticket staccati per oggi in un click day – aggiunge ancora l’ANSA –. Diverse le famiglie con bambini, i giovani e gli appassionati di aeronautica che stanno occupando ordinatamente i loro posti, distanziati. Le strade attorno allo stanziamento militare sono delimitate. All’area accedono solo gli ospiti muniti di invito”.

FRECCE TRICOLORI, 60° ANNIVERSARIO: DAL 1961 AD OGGI…

L’anniversario numero 60 delle Frecce Tricolori, in corso di svolgimento a Rivolto, rappresenta anche un an anniversario di un pezzo di storia italiana. Infatti, le Frecce Tricolori sono il reparto dell’Aeronautica Militare costituito il 1° marzo 1961, nato, secondo quanto riportato dal sito creato per l’occasione (freccetricolori60.it), come “erede dei pionieri dell’acrobazia aerea degli anni Venti e delle formazioni acrobatiche degli anni Cinquanta”.

Ancora oggi, proprio come 60 anni fa, continuano a “rappresentare, attraverso il volo acrobatico collettivo, le competenze e la capacità di fare squadra di un’intera forza armata, e più in generale sono ambasciatrici del sistema Italia negli scenari nazionali e internazionali in cui sono chiamate ad esibirsi”. La tecnologia aerea militare è in continua via di sviluppo e potrebbero esserci innovazioni all’orizzonte in questo settore, nonostante l’Eurofighter costituisca un perfetto ed efficiente mezzo già in dotazione alla nostra Aeronautica.