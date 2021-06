Frecce Tricolori a Roma, video cerimonia Europei 2020: non ci sono perché?/ Sorvolo Annullato

PERCHÈ È STATO ANNULLATO IL SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI PER EURO 2020?

Chi aspettava di assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori, previsto per la cerimonia di apertura degli Euro 2020, rimarrà deluso. Il passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale non potrà essere effettuato a causa di problemi di sicurezza del volo. Lo riporta Repubblica prima e il Messaggero Veneto poi, citando anche ambienti della forza armata. Dunque, il sorvolo che era in programma allo stadio Olimpico di Roma è saltato. La causa è da attribuire al cerimoniale Uefa, nello specifico ai palloni a elio ancorati al suolo. Il rischio, seppur remoto, che si possano staccare, rendendo così pericoloso il volo delle Frecce Tricolori, ha spinto quindi ad annullare il passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale. Un’occasione persa, considerando il grande successo che da sempre riscuotono le Frecce Tricolori, il cui show è sempre molto amato dai cittadini. (agg. di Silvana Palazzo)

Cerimonia di apertura Europei 2020/ Diretta streaming video Rai 1: show a Roma

FRECCE TRICOLORI OGGI A ROMA PER GLI EUROPEI 2020

Le Frecce Tricolori a Roma tornano a colorare il cielo italiano. Lo faranno stasera nella cerimonia di apertura degli Europei 2020. Dopo il sorvolo di ieri sera, ne è previsto un altro prima del calcio di inizio di Italia-Turchia. Quello di ieri è stato dunque un volo di prova, oggi invece è previsto il classico tricolore fumante sprigionato dagli aerei, ma in versione notturna. Dunque, chi è a Roma non deve preoccuparsi se dovesse sentire boati in città dopo le 20. L’orario comunque non è preciso: il passaggio delle Frecce Tricolori è previsto tra le 20:15 e le 21:15 ora locale. L’area predisposta si estende dal suolo a 2mila piedi ed è una zona temporaneamente “segregata”, sono previste cioè delle restrizioni.

Inizio Europei 2020/ Uefa Euro 2020, Malagò “sfida Italia-Turchia molto delicata”

Infatti, sullo Stadio Olimpico di Roma e nelle immediate vicinanze sarà istituito un divieto di sorvolo a tutto il traffico fino a 2.500 piedi, compresi mezzi a pilotaggio remoto. Invece da 2.500 a 3.500 piedi il divieto è rivolto al solo traffico VFR. Fanno eccezione gli aeromobili di Stato, gli elicotteri della Polizia locale, voli medici e il traffico IFR da/per Ciampino.

VIDEO STREAMING CERIMONIA EURO 2020 E FRECCE TRICOLORI PER GLI EUROPEI

Sappiamo a che ora seguire lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Roma per Euro 2020, che tornano dopo la Festa della Repubblica, ma cosa bisogna fare per goderselo? Non tutti infatti sono a Roma e possono alzare gli occhi al cielo per vedere i colori della bandiera italiana tra le nuove in occasione del Campionato europeo di calcio. Seguire le loro acrobazie sarà facile considerando la copertura televisiva dedicata alla cerimonia d’apertura degli Europei. Sarà infatti trasmessa in diretta da Rai e Sky (e di conseguenza anche in video streaming con Raiplay e Skygo). In breve tempo saranno poi disponibili i video su YouTube. In occasione del sorvolo su Roma per Euro 2020 (rimandato a quest’anno a causa della pandemia Covid), le Frecce Tricolori dovrebbero sprigionare il fumo con i colori della nostra bandiera sopra la zona che va dal Colosseo-Fori Imperiali a Piazza del Popolo, visto che sono il fulcro della Fan Zone e degli eventi organizzati da Uefa e sponsor per gli Europei. Altrimenti ci si può scegliere un punto alto, come il Gianicolo o il Giardino degli Aranci, per ammirare le acrobazie delle Frecce Tricolori.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA/ Quote: due già campioni d'Europa

CERIMONIA EURO 2020 E SORVOLO FRECCE TRICOLORI, IL VIDEO STREAMING SU RAI 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA