Frecce Tricolori, Arona Air Show 2022/ Diretta video streaming: programma esibizioni

Occhi rivolti al cielo per seguire le evoluzioni delle Frecce Tricolori all’Arona Air Show 2022. Dopo l’esibizione in forma ridotta di ieri, lo spettacolo vero e proprio va in scena oggi, domenica 10 luglio, con le esibizioni aeree che si concluderanno col passaggio delle Frecce Tricolori. Si comincia alle 14:20 con tre aerei idrovolanti aeroclub como (arrivo singolo, non in formazione). Alle ore 14:30 è il turno di HH139A Dimosar (elicottero am). A seguire alle 14:50 le esibizioni di T6, circa dieci minuti dopo Stearman – Wing walker, alle ore 15:15 toccherà a Sukhoi 31m e alle ore 15:25 all’elicottero Leonardo, prima di CAP 231, che è previsto alle 15:45.

Ma il momento probabilmente più atteso è quello relativo all’esibizione delle Frecce Tricolori, previsto dalle ore 16 alle 16:25. Ieri c’è stata la cerimonia di saluto dei piloti delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, oggi però potete approfittare del simulatore di volo, visto che ci sono stand dedicati nell’area dei giardini pubblici. Inoltre, sarà possibile ammirare la mostra personale di Andrea Gnocchi, un artista di Gallarate e autore delle tele che hanno caratterizzato la campagna di comunicazione delle tre edizioni dell’Arona Air Show.

LE POLEMICHE SU AIR SHOW 2022 E FRECCE TRICOLORI

Non sono mancate le polemiche a ridosso dell’Arona Air Show 2022, anche per quanto riguarda il coinvolgimento delle Frecce Tricolori. In primis, nei giorni scorsi era stato annunciato uno sciopero per oggi in Lombardia. Il prefetto di Novara però ha disposto la presentazione per macchinisti e personale in servizio sulla linea Milano – Arona – Domodossola, visto che è previsto un eccezionale afflusso di pubblico. Nel 2018, ad esempio, accorsero ad Arona oltre 150mila persone. Quindi, per tutta la giornata i treni regionali in Lombardia, oltre a quelli suburbani e al collegamento aeroportuale Malpensa Express, possono subire limitazioni e cancellazioni, ma sono state garantite 12 corse da Trenitalia.

Dallo sciopero alla bufera politica. Il Partito democratico di Arona, infatti, ha contestato lo spettacolo di volo acrobati che prevede la partecipazione delle Frecce Tricolori, perché «gli stessi aerei sono usati altrove come strumenti di guerra» e «due giorni di sorvoli generano sicuramente inquinamento». La nota è rivolta al vicesindaco e deputato leghista Alberto Gusmeroli, promotore dell’Arona Air Show. Sono state mosse anche osservazioni su costi e sostenibilità economica, ma soprattutto sull’ambiente, condivisi anche da Legambiente Basso Verbano, che infatti con un comunicato ha bollato l’Air Show come «un evento anti-ecologico. Come ballare con l’orchestra sul Titanic mentre intorno tutto va a rotoli».

ARONA AIR SHOW 2022: DIRETTA TV E VIDEO STREAMING FRECCE TRICOLORI

L’Arona Air Show 2022 e la relativa esibizione delle Frecce Tricolori possono essere seguiti in diretta streaming video: l’associazione culturale VIBRA, infatti, trasmetterà l’evento dalle ore 14 di oggi. I canali disponibili sono diversi: da quello YouTube con Vibra Tv all’evento su Facebook, inoltre c’è la pagina ufficiale Facebook di VIBRA. Lo spettacolo dell’Arona Air Show 2022 e delle Frecce Tricolori sarà visibile anche in diretta tv: basta sintonizzarsi sul canale del digitale terrestre VCO Azzurra Tv.













