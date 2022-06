FRECCE TRICOLORI OGGI 2 GIUGNO 2022/ Diretta video Festa della Repubblica: Roma show!

LO SPETTACOLO DELLE FRECCE TRICOLORI PER IL 2 GIUGNO: I VIDEO SHOW

Dopo due anni di Frecce Tricolori solo osservate tramite la diretta video streaming, finalmente nel giorno del 2 giugno 2022 – a pochi minuti dall’inizio della Parata ufficiale per la Festa della Repubblica – i cieli di Roma sono tornati ad essere visti e ammirati da migliaia di persone presenti nelle vie e nelle piazze.

Cieli ricchi di fascino con il passaggio e le acrobazie delle Frecce Tricolori: nei video e nelle foto qui sotto anche chi non è riuscito ad esserci nella Capitale può rimirare lo spettacolo. «L’attuale contesto internazionale ci interroga profondamente su come sia possibile garantire oggi il bene indivisibile della pace. Le aggressioni ai civili, le devastazioni delle città nel cuore della nostra Europa, pensavamo appartenessero a un passato remoto, ma la drammatica cronaca di questi giorni ci ricorda come stabilita’ e pace non sono garantite per sempre», ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. La pace – ha concluso il Capo dello Stato – «non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell’impegno concreto degli uomini e degli Stati. Una pace basata sul rispetto delle persone e della loro dignità, dei confini territoriali, dello stato di diritto, della sovranità democratica; una pace basata sull’utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle crisi tra Nazioni; una pace basata sul rispetto dei diritti umani». (agg. di Niccolò Magnani)

Les Frecce Tricolori survolent la Ville Éternelle pic.twitter.com/WwCiQXgyRP — Laura Tositti (@lauratositti) June 2, 2022

FRECCE TRICOLORI: GUARDA IN DIRETTA LO SPETTACOLO DEL 2 GIUGNO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2022

La Festa della Repubblica del 2 giugno, dopo due anni di Covid, torna con la consueta parata e il volo delle Frecce Tricolori, appuntamento quello con la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) che richiama sempre grande attenzione. Il programma prevede che nella mattinata di oggi, alle ore 09.15, il presidente della Repubblica, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, renda omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Nel frattempo ci sarà appunto il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma.

Poi Sergio Mattarella assisterà alla presentazione dei reparti schierati e alla tradizionale Parata Militare dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali. Il programma della Festa della Repubblica prevede nel pomeriggio una parziale apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle 15 alle 19, ma sempre nel rispetto delle misure anti Covid. La notte del 2 giugno, infine, il Tricolore illuminerà la facciata esterna del Torrino del Cortile d’Onore.

DOVE VEDERE FRECCE TRICOLORI A ROMA, IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Le Frecce Tricolori si alzeranno in volo colorando il cielo di verde, bianco e rosso. Per l’occasione il centro della Capitale sarà blindato, infatti diverse strade e piazze saranno chiuse e molte linee bus deviate. Chi si trova a Roma e vuole godere dello spettacolo delle Frecce Tricolori che sorvoleranno piazza Venezia, dovranno puntare lo sguardo verso il monumento. Ma la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) sarà visibile da qualsiasi punto della città e sulle terrazze condominiali dei palazzi.

Quindi, il consiglio è di posizionarsi in zona piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo verso l’orario di inizio, ma anche prima se si vuole anticipare la calca che inevitabilmente si potrà creare. Inoltre, è possibile salire su una terrazza, come quella del Pincio, per vedere bene il passaggio delle Frecce Tricolori. I più più gettonati sono anche Gianicolo, Terrazza dello Zodiaco, Trinità dei Monti, Belvedere di Villa Torlonia, Giardino degli Aranci, da Ponte Milvio a Ponte Testaccio. È garantita anche la diretta tv per tutta la mattinata su Rai 1 con i collegamenti a cura del Tg1, oltre che su Rai News 24. Di conseguenza, è disponibile anche la diretta streaming video su RaiPlay.

SORVOLO FRECCE TRICOLORI DELL’ANNO SCORSO IN STREAMING VIDEO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA













