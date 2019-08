Frecce Tricolori, Rimini Air Show 2019/ Acrobazie sul litorale prima degli Mb-339Pan!

Nuovo appuntamento con le Frecce Tricolori, domenica 1 settembre in occasione del Rimini Air Show 2019. Teatro del nuovo spettacolo in cielo sarà il litorale di Rimini, dove dal pomeriggio, a partire dalle ore 14.45, turisti ed appassionati saranno chiamati a volgere lo sguardo all’insù per godersi lo show che si aprirà con il volo dell’elicottero Hh 139 Am per il soccorso e la ricerca del 15° Stormo di Cervia, sulle note dell’Inno di Mameli. Non mancheranno poi i mitici Mb-339 Pan che contribuiranno a tingere col tradizionale tricolore il litorale di Rimini. Ad Altarimini.it, l’assessore Jamil Sadegholvaad ha esposto tutto il suo entusiasmo in occasione dell’evento che animerà il weekend. Un evento “abbiamo inseguito molto e che siamo orgogliosi di ospitare nuovamente a Rimini con le Frecce Tricolori”, dice. Oltre all’azione di soccorso dimostrativa dell’elicottero, il programma del Rimini Air Show 2019 prosegue con altri momenti di puro spettacolo anticipati dal volo speciale di due aerei dedicati alla Fly Therapy e che porteranno in volo persone diversamente abili.

FRECCE TRICOLORI, RIMINI AIR SHOW 2019: IL PROGRAMMA

A caratterizzare il Rimini Air Show 2019 saranno poi due aerei di volo acrobatico, seguiti dal lancio dei paracadutisti e l’esibizione di un elicottero ultraleggero pilotato da Mauro Antongiovanni, accompagnato dal suono di un violino. Ulteriore volo acrobatico, prima delle Frecce Tricolori, toccherà ad un aereo Cap10 pilotato da Pierluigi Zito. Seguirà l’Aermacchi Mb308, un aeroplano storico. Prima dell’evento più atteso delle Frecce Tricolori che saranno protagoniste indiscusse della giornata di domenica, un volo acrobatico in formazione dei tre Yak 52 del Team “Yak Italia”. Quindi solo alle ore 16.45 sarà il turno degli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le mitiche e inimitabili Frecce Tricolori. Lo show a Rimini avrà una durata di circa mezz’ora e si esibiranno con il loro consueto adrenalinico programma acrobatico di 18 figure. Il Comandante delle Frecce Tricolori Maggior Gaetano Farina, alla vigilia dell’evento ha commentato: “Ho ben impresso nella memoria l’ultima nostra esibizione nel 2012 e del mare di folla che dalla spiaggia l’hanno seguita. La speranza è quella di emozionare ancora come allora tutta Rimini”.

