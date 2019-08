Frecce Tricolori a Reggio Calabria/ La pattuglia acrobatica si esibisce sul lungomare

Sale altissima l’attesa per lo show delle Frecce Tricolori, previsto nella giornata di oggi, domenica 25 agosto, in quel di Reggio Calabria. Sul lungomare Falcomatà è infatti in programma la manifestazione aerea “Air Show Reggio Calabria 2019”, organizzata dalla scuola di volo dell’Aero Club reggino, e che permetterà ai residenti di vedere nei cieli la pattuglia aeronautica militare italiana, uno spettacolo a cui tutti dovrebbero assistere almeno una volta nella vita. Come da copione, la giornata di ieri è stata dedicata alle prove, che hanno già attirato migliaia di curiosi, mentre oggi pomeriggio prenderà il via il grande show con una serie di esibizioni aeree di altissimo livello, culminanti proprio con le amatissime Frecce Tricolori.

FRECCE TRICOLORI A REGGIO CALABRIA

“La manifestazione sarà sicuramente un successo e un momento di grande spettacolo di cui potranno godere tutti i cittadini – le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà – ma anche uno strumento per promuovere il nostro splendido territorio e, nell’alimentare lo spirito di Patria, per ribadire in modo perentorio che l’Italia è una e indivisibile”. L’esibizione delle Frecce inizierà precisamente alle ore 16:00 di oggi pomeriggio, e come fa sapere tempostretto.it, sull’intero lungomare reggino è stata predisposta una filodifussione per permettere a tutti di ascoltare le parole dello speaker, che spiegherà man mano il tipo di show in corso. La durata dello spettacolo della pattuglia acrobatica sarà di circa 25 minuti e siamo certi, terrà i migliaia di bagnanti presenti con il naso all’insù. Il grande evento si concluderà con l’ultima famosa manovra acrobatica in cui i piloti “stendono” nel cielo il tricolore. Al momento non ci sono informazioni in merito alla presenza di una diretta tv dell’evento delle Frecce Tricolori, ne tanto meno di qualche diretta streaming attraverso una televisione locale di Reggio Calabria.

