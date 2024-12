Fred Claus – Un fratello sotto l’albero

Giovedì 26 dicembre 2024, nel preserale di Italia 1, alle ore 19:25, andrà in onda la commedia fantastice per famiglie Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2007 negli Stati Uniti d’America con la regia di David Dobkin, conosciuto per aver già diretto l’attore Vince Vaughn in Due single a nozze (2005), mentre la produzione è firmata Warner Bros.

Nel cast Fred Claus – Un fratello sotto l’albero tanti nomi eccellenti del cinema americano come il già citato Vince Vaughn, Paul Giamatti, John Michael Higgins, Kevin Spacey, Miranda Richardson, Rachel Weisz, Kathy Bates, Trevor Peacock e Elizabeth Banks.

La trama del film Fred Claus – Un fratello sotto l’albero: la “pecora nera” della famiglia di Babbo Natale

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero inizia con un flashback di migliaia di anni, fa con due bambini che avevano un carattere completamente all’opposto. Uno dei due, il più piccolo di età, era un vero e proprio esempio di generosità nei confronti degli altri e di bontà e non a caso quando poi cresce diventerà un santo. Grazie a questo suo modo di essere riesce a sfruttare una sorta di Incantesimo che gli permetterà di vivere molto a lungo.

Lui diventerà per tutti Santa Claus e questo suo status viene allargato anche alla sua famiglia che vivrà quasi in eterno. Tuttavia ci saranno delle ripercussioni nei rapporti con gli altri familiari e in particolare con suo fratello Fred che sentendosi non a proprio agio al fianco di un fratello così importante decide di allontanarsi dalla casa genitoriale e di andare a vivere lontano da loro.

La storia poi riprende ai giorni nostri con Fred che porta avanti una vita basata su piccoli raggiri con cui cerca di guadagnarsi da vivere. Trovandosi in un momento di grandi difficoltà l’uomo decide di rivolgersi al suo celeberrimo fratello per ottenere i soldi necessari per aprire un’agenzia di scommesse. Babbo Natale è stanco di queste richieste e decide di mettergli a disposizione il denaro soltanto se lo aiuterà ad organizzare il prossimo Natale.

Questo difficile equilibrio dovuto anche alle continue preferenze della mamma nei confronti di Babbo Natale, metterà in discussione i festeggiamenti natalizi perché viene mandato un controllore dell’efficienza della struttura organizzata dallo stesso Babbo Natale con il supporto degli elfi. Proprio quando il Natale sembra essere compromesso sarà proprio Fred a dimostrarsi particolarmente generoso e a riuscire nell’impresa rinunciando ai suoi soldi.