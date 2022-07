Fred De Palma/ L’amore per Beatrice Vendramin e la crisi smentita

Fred De Palma, il re delle hit estive

Fred De Palma (Federico Palana) è un cantante torinese di 33 anni, che ha intrapreso il suo percorso musicale a partire dal 2007 affermandosi nel mondo del freestyle e da quell’anno ha cominciato ad ottenere sempre più successo, fino a diventare un vero e proprio “re delle hit estive”. A breve il cantante sarà sul palco di Battiti Live, dopo hit estive famosissime e pluripremiate come: D’Estate non vale, Una volta ancora, Uebe, Paloma, Ti raggiungerò e Unico, adesso è il momento di una nuova hit: Exstasi.

In merito al suo nuovo brano il cantante aveva dichiarato: “Il singolo nuovo è un genere nuovo, mi è piaciuto tantissimo e volevo farlo per l’Italia, è un inno alla libertà”. Poi ha anche smentito la polemica sul reggaeton: “Se lo odiassero non venderei così tanti dischi!”. Exstasi non è l’unico nuovo brano del cantante, il secondo brano si chiama “Romance” ed è una canzone che è stata ideata nel 2020, quando Fred De Palma ha incontrato per la prima volta Justin Quiles, un cantante statunitense. Insieme i due hanno creato questo brano, che si trova ancora tra le canzoni più ascoltate del momento.

Attualmente Fred De Palma è molto chiacchierato nel mondo del gossip anche per la sua relazione sentimentale. Pare che il cantante si sia innamorato follemente di una ragazza che però è molto più giovane di lui. Ben 11 anni di differenza, la fortunata si chiama Beatrice Vendramin, classe 2000, attrice e modella. Il rapper e Beatrice si frequentano da quasi tre anni, era iniziato tutto nel 2019, quando il rapper aveva appena chiuso la sua relazione con Valentina Fradegrada.

Di recente alcuni articoli vociferavano di una presunta crisi di coppia ma il tutto è stato smentito. I due sono molto felici insieme, non condividono spesso foto in comune sui social ma il cantante ha la premura di creare una storia Instagram per lei per ogni ricorrenza e anniversario. Durante la loro relazione però ci sono stati dei momenti di litigi e crisi e in quei momenti Fred si è molto preoccupato per se stesso, non riusciva bene a distinguere se stesso dal personaggio artistico che si è creato col tempo. E’ successo tutto quando il cantante ha pubblicato la canzone “Cretina”, ha iniziato a riflettere su come molte persone vengono “divorate dal personaggio” e dopo un po’ ha imparato a tenere separate la sfera privata da quella artistica.

