Fred De Palma/ “Reggaeton? Prima si criticava il rap: se vendo tanti dischi forse…”

Torna l’appuntamento in tv con “Cornetto Battiti Live”, uno dei festival musicali più importanti dell’estate italiana e che in questa edizione 2022 sembra rinverdire i fasti della kermesse al periodo pre-Covid: l’evento itinerante, organizzato da Radio Norba nelle piazze pugliesi, vede coma al solito esibirsi una line-up di tutto rispetto e tra i nomi di spicco c’è sicuramente anche quello di Fred De Palma, pseudonimo di Federico Palma, 33enne rapper torinese che, dopo aver lasciato nel 2012 i Social Rhymes, ha già all’attivo sei dischi di inediti ed esattamente un anno fa, nel luglio 2021, dava alle stampe l’lp “Unico”.

In attesa di scoprire la performance sul palco di “Cornetto Battiti Live” di Fred De Palma (“Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito, piaciuto?” aveva scritto qualche giorno fa sui suoi canali social, curioso della risposta dei fan alla sua esibizione), quello che è oggi riconosciuto quasi da tutti come il re incontrastato del reggaeton in salsa italiana ha tirato fuori dal cilindro, come peraltro Baby K e altri artisti che questa sera vedremo alternarsi sul palco, l’ennesimo tormentone estivo. “Extasi”, a dire il vero un pezzo molto breve e immediato, è apparso sul suo profilo YouTube lo scorso 20 giugno arrivando attorno a quota 3 milioni di streaming, un numero importante ma che, rapportato ad altre sue hit, mostra come debba essere ancora ‘metabolizzato’ dalla fan base…

FRED DE PALMA, TRA NUOVO SINGOLO E REGGAETON, “PRIMA CRITICAVANO PURE IL RAP MA…”

“Extasi? Si tratta di un singolo che è anche un inno alla libertà” aveva detto il rapper parlando al portale di Billboard, accennando inoltre al fatto che la killer hit 2022 per lui rappresenta una svolta e un genere nuovo, pur senza perdere le coordinate danzerecce e “latine” che gli sono proprie e l’anima rap. E il reggaeton, genere che divide da sempre fan e critica? “Se lo odiassero non vendererei così tanti dischi” aveva scherzato con una punta di ironia Fred De Palma, ricordando come le medesime critiche si sentivano tanti anni fa quando il rap era ancora relegato a una nicchia.

Insomma, il reggaeton oramai spopola nelle classifiche di Spotify e chi si stupisce di vedere Fred ai vertici forse si è perso qualcosa della scena musicale nostrana degli ultimi anni. “Oramai è cambiato il gusto degli artisti, non soltanto quello del pubblico” aveva precisato il 33enne piemontese sempre nella intervista a Billboard e che con “Extasi” (brano scritto assieme a Miky La Sense, Paolo Antonacci, Alessandro Merli e Fabio Clemente) vede il diretto interessato tornare a lavorare con Takagi&Ketra, la coppia di produttori a cui De Palma deve molto se non tutto. E il loro zampino in questa produzione che semplicemente è l’ennesima celebrazione della vita e della gioventù in musica si nota pure nell’interessante commistione di generi con un mix che spazia dalle sonorità latine all’urban e che diverrà un must, opportunamente remixata, pure nelle discoteche italiane.











