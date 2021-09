Fred De Palma e Anitta/ La coppia dell’estate dopo Battiti Live pronti a conquistare i Seat Music Awards

Fred De Palma insieme ad Anitta tornano stasera, 10 settembre, con i Seat Music Awards. I due sono stati fra i protagonisti assoluti dell’estate e il loro brano Un altro ballo è in lizza per la vittoria dello speciale evento organizzato da RtL 102.5 per decretare il migliore successo radiofonico degli ultimi mesi. Il brano è tratto dall’album Ultimo, in cui le sonorità latine e caraibiche sono predominanti. Per entrare perfettamente nel clima, il cantante asserisce di essere stato per un pò in Colombia insieme ai produttori Tagagi e Ketra.

Beatrice Vendramin, fidanzata Fred De Palma/ Tra loro una forte differenza d'età

Secondo quando sostenuto in una recente intervista, sono stati proprio questi ultimi a credere inizialmente in lui e nel suo genere, in quanto il reggaeton non ha un impatto immediato. Con Anitta, il sodalizio si è ulteriormente consolidato, avendo collaborato già lo scorso anno con un altro brano. Anitta deve la sua fama soprattutto alla sua avvenenza e si dichiara molto grata del sodalizio con Fred De Palma, perché grazie ai brani cantati in coppia è riuscita a spopolare anche in Italia.

Fred De Palma/ "Così ho scoperto il reggaeton e Anitta"

Fred De Palma e Anitta, quei rumors sul presunto flirt tra i due cantanti…

Fred De Palma e Anitta sono presenti in maniera diversa sui social. Lei possiede più di 51 milioni di followers su Instagram e vanta circa 1 miliardo di visualizzazioni su You Tube ed è considerata una delle personalità più rilevanti sui social nel suo Paese. Spesso si è vociferato di un flirt tra i due cantanti, ma loro hanno prontamente smentito dichiarando di essere solo amici e grandi estimatori l’uno dell’altro. Lui non aggiorna spesso la sua pagina facebook, mentre su Instagram ama postare gli scatti più estrosi e particolari che lo riguardano, suscitando sempre tante approvazioni.

Fred De Palma a Battiti Live con "Ti raggiungerò"/ Duetto con Ana Mena e gag con..

Come hanno iniziato Fred De Palma e Anitta?

Fred De Palma ha iniziato cimentandosi nel free style ed è stato ispirato da artisti del calibro di Fabri Fibra e Marracash. Il successo arriva nel 2012 con la pubblicazione del suo primo album da solista e grazie alla collaborazione con artisti quali Clementino, Moreno e Takagi e Ketra. Nel 2019 il suo brano Una volta ancora ha vinto il Disco d’oro.

Anitta ha iniziato cantando nel coro della chiesa locale a soli 8 anni, a 17 anni vince un premio come rivelazione musicale dell’anno e decide di cambiare nome. Infatti il suo nome all’anagrafe è Larissa. La fama a livello internazionale arriva grazie a numerosi premi e riconoscimenti quali l’Mtv Europe Awards come miglior cantante Latino Americana. Ha duettato con artisti come Andrea Bocelli, Madonna, Mike Towers.

Video, Un altro ballo





© RIPRODUZIONE RISERVATA