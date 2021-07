Fred De Palma e Anitta, Un altro ballo/ L’esplosione del reggaton a Battiti Live

Sul palco di “Battiti Live 2021″ non poteva non esserci anche lui, il famosissimo rapper torinese Fred De Palma la cui voce, da qualche settimana a questa parte, risuona in tutte le spiagge grazie al suo ultimo singolo “Un altro ballo“, cantato in collaborazione con la splendida brasiliana Anitta. Il trentunenne cantante, il cui nome reale è Federico Palana, dopo gli inizi completamente dedicati al rap, dice di avere finalmente trovato la sua vera dimensione nel “reggaeton”, genere musicale nato a Porto Rico negli anni novanta che attualmente sta vivendo un periodo di discreto rilancio anche nel nostro paese. E, proprio a proposito di reggaeton, Fred, con grande passione, sta seguendo un suo personalissimo progetto; quello di rendere, più apprezzato, dal punto di vista della cultura musicale, questo genere da alcuni considerato ancora come una sorta di musica “di serie B”.

Fred De Palma, in una interessante video intervista messa in rete da “Billboard Italia”, spiega sia le motivazioni e la struttura del suo ambizioso progetto, ma sviscera anche alcuni aspetti del suo ultimo album che ha deciso, per una serie di motivi, di intitolare “Unico“. Nell’album sono presenti featuring molto interessanti con artisti di grande livello, oltre ad Anitta troviamo quelli con Guè Pequeño e i BoomDaBash. Il messaggio al suo interno è molto chiaro: De Palma rivendica la sua unicità in campo musicale, il suo essere il primo, reale rappresentante del reggaeton italiano, creatore di un nuovo movimento meritevole di essere riconosciuto e apprezzato come gli altri (se non di più).

L’amore di Fred De Palma per Beatrice Vendramin

Dal punto di vista sentimentale, Fred De Palma conferma in un’altra intervista, stavolta rilasciata a Il Fatto Quotidiano, di essere ancora fidanzatissimo con Beatrice Vendramin, giovane e bellissima attrice che dal 2019 è diventata la sua inseparabile compagna. Al di fuori dei palchi e delle sale d’incisione, Fred De Palma si è fatto notare alcuni giorni fa per uno sfogo abbastanza veemente su Instagram.

Il cantante ha manifestato tutta la sua amarezza per l’enorme difficoltà in cui versa tutto l’ambiente delle esibizioni musicali dal vivo e per la mancanza d’impegno del mondo politico nel trovare soluzioni per l’intero settore. Queste le parole dell’artista: “Non ne posso più di non poter fare concerti e dj set. Ridateci la nostra vita. Voglio i palchi. Sentirvi cantare le mie canzoni insieme a me. Tutta questa situazione sta diventando insostenibile. Felicissimo che abbiamo vinto gli Europei, però adesso fateci fare i concerti. Non esiste solo il calcio”.

Video, Un altro ballo





