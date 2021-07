Fred De Palma “L’unico a credere nel reggaeton”/ “Non ho diploma, sapevo cosa volevo”

E’ uscito il nuovo disco di Fred De Palma “Unico“, anticipato dal release dei tre singoli “Ti raggiungerò” (già disco di platino), “Pa’ la cultura Freestyle” e “Un altro ballo“. All’interno è presente anche “Paloma”, hit estiva del 2020 in collaborazione con Anitta che ha raggiunto il triplo platino e oltre 51 milioni e mezzo di stream su Spotify. De Palma ha deciso di non saltare nemmeno quest’estate e allora ha pubblicato un album ricco di collaborazioni e di contaminazione rap/reggaeton.

Dopo una carriera iniziata da rapper, oggi Fred De Palma è da considerare un innovatore per lo stile che porta avanti e che lo contraddistingue da tutti gli altri tormentoni che circolano. Il titolo del suo nuovo progetto discografico racchiude proprio questo concetto, tanto che a Il Fatto Quotidiano ha spiegato: “Sono stato l’unico a credere nel reggaeton. Mi sono sentito solo a livello musicale per aver deciso di abbandonare la strada importante del rap per il reggaeton. Era vista come una scelta folle”. Quando ha iniziato, infatti, non c’erano altri artisti italiani che avevano sposato il genere. Ma lui aveva notato che la gente apprezzava coloro che lo proponevano: “La mia non è stata una mossa di marketing, semplicemente la mia passione è andata di pari passo col gusto del pubblico”.

Fred De Palma: vita privata e vita artistica

A condurre Fred De Palma sulla strada di questo genere nato negli anni Novanta a Porto Rico, ma con origini risalenti già nei Settanta a Panama, è stato un album di J Balvin. “Energia” del 2016 gli ha fatto capire che era “la cosa più figa del momento” e che rappresentava il futuro. Da quel momento è iniziata una storia d’amore che lo ha portato a pubblicare uno dei suoi dischi più di successo, “Uebe“, e ora “Unico”. Il cantante, a Il Fatto Quotidiano, ha inoltre rivelato che negli ultimi anni ha imparato a distinguere la sfera privata da quella artistica perché per tanto tempo “si sono confusi Fred e Federico” (suo vero nome).

In uno dei brani presenti nel suo nuovo lavoro, infatti, De Palma canta “Ti piace Federico ma vuoi pure Fred De Palma” proprio a sottolineare questa sorta di sdoppiamento di personalità: “Ho visto anche con altri miei amici le influenze del successo sulla vita privata… Si viene divorati dal personaggio. Scatta un processo di autodistruzione pericoloso. Ho capito che non possono convivere nella stessa persona”.

Durante l’intervista con Il Fatto Quotidiano, Fred De Palma si è allora soffermato a raccontare di quella che è la sua sfera privata, la famiglia, la fidanzata e anche gli anni dell’adolescenza e dell’infanzia. “Da adolescente ascoltavo solo rap, Marracash e Club Dogo. Da bambino ero curioso. Mia mamma è un’artista e mi portava in giro per i musei, già da piccolissimo ero in grado di riconoscere tutte le opere d’arte”, ha raccontato, aggiungendo che era la musica classica quella che proprio la madre gli faceva ascoltare, “perché diceva che mi calmava”.

Fred De Palma ha imparato a stare coi piedi per terra grazie ai genitori Mimma e Antonio, a non fare del male agli altri. Il cantante, oggi, si può ritenere fortunato: ha mollato la scuola prima dell’esame di maturità per inseguire il proprio sogno e gli è andata bene. “Intendiamoci bene, studiare è molto importante e diversi miei amici che hanno fatto un regolare percorso di studi hanno trovato il lavoro dei loro sogni. Io parlo per me, avevo le idee chiare e volevo costruire la mia strada musicale, così ho fatto una scelta“.



