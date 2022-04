Fred De Palma/ “Non sono mai primo in classifica fin da subito, poi però…”

Fred De Palma sarà presente alla serata di Battiti Live presenta Msc Crociere – Il Viaggio della Musica il 25 aprile su Italia 1. Sarà uno dei numerosi artisti che si alterneranno sul palco quella sera e durante le varie puntate di questo meraviglioso programma. Siamo molto curiosi di sapere quale brano porterà sul palco e di vedere la sua esibizione, dal momento che presenta sempre idee e performance diverse ed emozionanti.

Il ragazzo è considerato uno di quelli che sa come fare un tormentone estivo. Sebbene finora non è riuscito a produrre uno per l'estate del 2022 si è lanciato in un'avventura molto interessante. Le canzoni più conosciute e amate di Fred De Palma sono sicuramente: Una volta ancora, Un altro ballo, Ti raggiungerò, Como Llora, D'estate non vale, Se iluminaba, Paloma, Romance, Il tuo profumo, Sincera, Adiós, Niente di te, e ce ne sarebbero altre tante famose. Sicuramente ha raggiunto dei risultati importanti ma la strada offre tante altre possibilità.

Fred De Palma, un lungo percorso

Fred De Palma, nome d’arte di Federico Palana, è nato a Torino il 3 novembre 1989, e ha iniziato a far parte del panorama musicale italiano a partire dal 2007. Inizialmente ha formato un gruppo con Dirty C, chiamato Royal Rhymes, registrando insieme le sue prime canzoni in studio, per poi, nel 2012, dedicarsi alla carriera da solista e incidendo fin da subito il suo primo album. A partire dal 2012, quindi, ha prodotto sei album in studio, F.D.P., Lettera al sucesso, BoyFred, Hanglover, Uebe e Unico. Con i Royal Rhymes gli album realizzati erano stati due, Royal Rhymes nel 2011 e God Save the Royal l’anno successivo. “Parto sempre bassissimo, non supero record di stream in giornata, non sono mai primo in classifica fin da subito. Perché il reggaeton è così: all’inizio hai dei pregiudizi, poi ti conquista pian piano e non lo lasci più”, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa a Billboard.

Fred De Palma è un cantante italiano molto amato, soprattutto tra il pubblico giovane e tra le nuove generazioni e, proprio per questo, molti lo stanno aspettando con ansia alla serata di Battiti Live per ascoltare quale brano sceglierà di portare e di cantare insieme al suo amato pubblico. Secondo le ultime news, sembra che il nuovo progetto discografico del cantante torinese, PLC tape 1, sarà disponibile dal 22 aprile, progetto che ha realizzato in collaborazione con numerosi altri artisti, tra cui: Lazza, Tony Effe, Guè, Rose Villain, Emis Killa, Fuego, Malo e tanti altri.











