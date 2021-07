Fred De Palma: “Reggaeton conquista piano piano”/ “Sogno hit mondiale con Bull Nene”

Il suo nuovo album “Unico” è uscito da un paio di settimane e Fred De Palma si riconferma il re indiscusso dell’estate 2021. Anche quest’anno è arrivato il pezzo giusto con cui ci accompagnerà nelle giornate calde al mare e nelle serate ai tavolini di un bar, anche se, in realtà, di singoli ce ne ha regalati ben due: “Ti raggiungerò” (pubblicato a marzo, già doppio disco di platino) e “Un altro ballo”, featuring Anitta. Al centro c’è sempre il reggaeton, genere che Fred ha intenzione di rendere italiano con le sue canzoni.

Fred De Palma "Fondo il reggaeton italiano"/ "In Colombia e a Miami ho capito che..."

Intervistato da Billboard Italia l’artista ha spiegato che, nonostante tutti i riscontri positivi che riceve e la collezione di numeri che fa, non è mai primo in classifica fin da subito e il motivo sarebbe proprio lo stile sudamericano che sta importando nella nostra cultura musicale: “Parto sempre bassissimo, non supero record di stream in una giornata. Perché il reggaeton è così: all’inizio hai dei pregiudizi, poi ti conquista pian piano e non lo lasci più”.

Fred De Palma "L'unico a credere nel reggaeton"/ "Non ho diploma, sapevo cosa volevo"

Fred De Palma: “Un album reggaeton a Milano non mi sarebbe venuto bene”

Per esaltare il reggaeton made in Italy di Fred De Palma, Billboard Italia gli ha dedicato la cover story del numero di luglio-agosto e ha chiacchierato con lui per andare a fondo in questo suo mondo fatto di contaminazione. La melodia, il modo di scrivere e di concepire le metafore rimangono sempre e comunque fortemente italiani, ma per lavorare per bene ai minimi dettagli di Unico il cantante è volato oltreoceano: “Ho fatto Miami-Colombia-Milano senza poter uscire per la pandemia. Avevo già un disco pronto, ma era completamente diverso da ‘Unico’. Meglio così. Del resto, a Milano un album reggaeton non mi sarebbe venuto benissimo”.

Fred De Palma e Anitta video Un altro ballo/ Nuova hit dopo Paloma? Ritmo da spiaggia

Fred De Palma, in continente americano, ha conosciuto Bull Nene, uno degli autori più importanti per il genere reggaeton, che ha lanciato persino J Balvin, e a Federico (vero nome di Fred De Palma) ha chiesto di fargli ascoltare i suoi lavori: “Credo che lavoreremo insieme, ma in futuro. Non ha neanche troppo senso chiedergli di lavorare insieme per un disco italiano, magari lo farò per una hit mondiale“. Il mercato americano è una delle sue ambizioni e ha ammesso che tenterà di lanciare un brano internazionale solo dopo aver trascorso un po’ di mesi a Miami a imparare da chi lo produce: “Uno ci prova, eh!”. Nel viaggio che Fred ha raccontato c’erano anche Takagi & Ketra, che hanno curato la direzione artistica di “Unico” e lo hanno portato a conoscere le persone con cui loro già lavoravano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA