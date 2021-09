Freddie Mercury, Queen/ Infanzia tra Zanzibar e India: carriera, amori e Aids

Freddie Mercury è senz’ombra di dubbio una leggenda non soltanto dei Queen, ma dell’intero universo musicale. Il cantante nacque a Zanzibar esattamente 75 anni fa, il 5 settembre 1946, con il nome di battesimo Farrokh Bulsara, da genitori di origini parsi. Appassionato di sport e di disegno, cedette alle lusinghe della musica: dapprima con gli Smile, band conosciuta a Londra, quindi con i Queen. Tuttavia, a causa del lavoro del padre, che è un diplomatico, Freddie trascorse la sua adolescenza in India e soltanto dopo un breve ritorno a Zanzibar si trasferì, nel 1964, con la famiglia in Inghilterra. Mentre studiava, lavorò anche come magazziniere all’aeroporto di Heathrow.

Fu all’Ealing Art College di Londra, nel 1966, che conobbe Tim Staffell, cantante degli Smile, band composta anche dal chitarrista Brian May e dal batterista Roger Taylor. Quando nel 1970 la band si sciolse, Mercury fondò i Queen insieme a Taylor e May. A loro, poco dopo, si aggiunge il bassista John Deacon. La loro storia è costellata di successi di fama mondiale, tanto che non basterebbero giornate intere per descriverli nella loro completezza e nella loro maestria. Non tutti, però, sanno che per un certo periodo Freddie Mercury lasciò i Queen e tentò la carriera da solista. Erano gli anni ’80 e uscirono gli album “Mr. Bad Guy” e “Barcelona”.

FREDDIE MERCURY, TRA AMORI E AIDS

L’ultima canzone registrata da Freddie Mercury con i Queen fu “Mother Love”. L’artista ebbe anche diversi amori nel corso della sua esistenza, tanto di donne come di uomini. Fu a lungo fidanzato con Mary Austin, con la quale rimase per sette anni. Il frontman le dedicò diverse canzoni e le lasciò in eredità metà del suo patrimonio e la sua casa londinese. Tra i suoi fidanzati, figurarono anche l’amministratore di una casa discografica, David Minns, e lo chef Joe Fanelli, oltre a Jim Hutton, suo compagno dal 1984.

Nel 1987 scoprì di essere positivo all’Hiv e gli venne diagnosticato l’Aids. Tuttavia, soltanto nel 1989 rivelò alla band e agli amici stretti la malattia. L’annuncio ai fan venne effettuato attraverso un comunicato stampa il giorno prima della sua morte, il 23 novembre 1991. Mercury si spense all’età di 45 anni, alle 18.48 del 24 novembre 1991.

