Fredella: “Fedez? Battaglia che servirà ai nostri figli”/ “Baudo? È censura se…”

Anche Pippo Baudo ha detto la sua sul discorso fatto da Fedez durante il Concerto del 1 maggio. Il conduttore, volto storico della Rai, ha criticato il gesto del rapper, definendolo sbagliato. Una posizione della quale Barbara D’Urso discute a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 10 maggio 2021, con tanti ospiti. Il parterre è diviso in due. C’è chi come Arianna David difende la posizione di Pippo Baudo, spiegando “Lui è uno molto meticoloso sul lavoro. – e aggiunge – È una persona che vuole sapere cosa ha in testa un artista prima di rischiarsela su un palcoscenico”. Un comportamento che, per Francesco Fredella, può definirsi “censura“. Il giornalista, che aveva già espresso la sua posizione su Fedez, torna a ribadire le motivazioni per le quali il modo in cui ha agito il rapper è invece giusto.

“Non si può chiedere ad un artista una censura.” ha esordito Francesco Fredella in diretta a Pomeriggio 5. Per poi motivare “Fedez, che fa il cantante e l’influencer con milioni di follower, sta facendo una battaglia di civiltà ed è una battaglia che non fa per se stesso ma che servirà, oltre che a noi, anche ai nostri figli e per le persone discriminate.” Alle obiezioni di Arianna David, Fredella conclude poi chiarendo che “Fedez sui social ha un potere mediatico che supera di gran lunga quello del Concerto del primo maggio!” D’altronde, va ricordato che il marito di Chiara Ferragni conta su Instagram oltre 12 milioni di follower.

