Fredella: “Fedez? Censurato, sono con lui!”/ Groppelli attacca: “Ha sbagliato a…”

L’intervento di Fedez durante il Concerto del 1 maggio e la telefonata con la Rai registrata continuano ad essere argomenti molto discussi. Torna a parlarne anche Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 che vede tra suoi ospiti anche Francesco Fredella e Patrizia Groppelli. Il giornalista, in particolare, si schiera dalla parte del rapper: “Con Fedez tutta la vita! Questa, secondo me, è stata una vera e propria censura”.

La Groppelli, pur appoggiando le sue parole, sottolinea che l’aver registrato la telefonata è stata una mossa sbagliata; Fredella, però, non è d’accordo e replica: “Per carità, non si può registrare senza che una persona dia il consenso, questo è vero, ma viviamo in un momento in cui siamo circondati da telecamere, da cellulari, perché non ci sono i comportamenti etici?”

Patrizia Groppelli e Francesco Fredella, scontro a Pomeriggio 5

Patrizia Groppelli attacca il giornalista a Pomeriggio 5: “Ma se registrassero le tue telefonate e poi le pubblicassero, finiresti anche tu nei casini! – dice a Fredella, per poi precisare – È sacrosanto quello che ha detto Fedez ma non lo è stato il fatto che abbia registrato e pubblicato la telefonata!” Il giornalista replica però a tono alle insinuazioni: “Non ho nulla da nascondere! Probabilmente le mie telefonate le hanno già registrate. – poi, tornando a Fedez, conclude – E comunque non è sacrosanto che in un concerto del 1 maggio venga chiesto prima il testo ad un cantante, è una cosa che non si può sentire, neanche nel Medioevo!”

