Fredella punge Giaele De Donà: “Se ami tuo marito Brad, lo rispetti”/ “Non vai al GF Vip e baci un altro!”

Giaele De Donà, critiche a Pomeriggio 5: Francesco Fredella “Se ami una persona fuori la rispetti!”

Si parla di triangoli amorosi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 che pone l’accento anche su quanto sta accadendo al Grande Fratello Vip 2022 tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Chi segue il reality sa che i due si sono molto avvicinati nonostante Giaele sia sposata con l’imprenditore Bradford Beck, con cui dice di avere un rapporto di ‘amore libero’.

L’atteggiamento di Giaele nella Casa è però finito al centro di molte critiche sia fuori che dentro il Grande Fratello Vip. Anche nello studio di Pomeriggio 5 c’è chi lo trova alquanto scorretto e non ne fa mistero. È il caso del giornalista Francesco Fredella che in studio ha così commentato il comportamento della De Donà: “Non è che se vai al Grande Fratello la carne è debole perché stai 50 giorni senza baciare una persona! Se ami una persona che sta fuori la rispetti. Probabilmente ha le idee un po’ confuse…” ha tuonato lo speaker di Rtl 102.5.

Giaele De Donà fa un passo indietro con Antonino al Grande Fratello Vip

Non è stato l’unico a manifestare questo punto di vista. Anche Raffaello Tonon, in diretta a Pomeriggio 5, ha lanciato battute pungenti sull’interesse di Giaele al contro in banca di Brad più che a lui: “Lei si è confusa perché non usa più la carta di credito di lui, di cosa stiamo parlando!”, ha ammesso rispondendo alle parole di Fredella.

Va detto che proprio nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Giaele ha avuto modo di incontrare suo padre che l’ha avvertita della preoccupazione di suo marito nel vederla con Antonino. Da lì la decisione della gieffina di fare un passo indietro: “Adesso la mia priorità è sistemare con Brad, il resto è tutto in secondo piano. Poi il secondo punto è vivermi questa esperienza come Giaele, fare il mio percorso e andare avanti.” ha detto lei ad Antonino.

