Fredella Vs Massimiliano Morra/ “Rosalinda con Zenga strategia? L’hai fatta prima tu”

Dopo l’attacco fatto a Rosalinda Cannavò in diretta al Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra torna a pungere la sua ex (presunta o tale) fiamma a Pomeriggio 5. L’ex gieffino ribadisce i suoi dubbi sulla storia nata con Andrea Zenga ma stavolta trova un parere piuttosto contrario: quello del giornalista Francesco Fredella. “Tu hai detto che Rosalinda sta usando una tattica, una strategia, ma potrebbe essere quella che lui stesso ha utilizzato quando Rosalinda si chiama Adua e insieme campeggiavano sulle copertine dei settimanali con una storia d’amore che poi, a quanto sappiamo, era falsa!” tuona Fredella in collegamento. Morra però ribadisce la sua tesi: “A 15 giorni dalla finale mi sembra un po’ strano che lei, improvvisamente, abbia dimenticato tutto il suo passato per immergersi in una conoscenza”.

Francesco Fredella e Massimiliano Morra, scontro in diretta a Pomeriggio 5

Tesi che non convince affatto Francesco Fredella che, a Pomeriggio 5, replica: “Tu dici che mezza Italia non crede alla sua storia ed è un dato falso, come fai a dirlo?” “Forse non leggi i social! Aggiornati, credo che allora non ascolti il pubblico!” dichiara allora Morra, ma la discussione è chiusa dalla stoccata del giornalista: “I social non sono la Bibbia, è solo un modo per dire la propria! – così conclude – Aggiornati tu, perché se dovessi dare adito a tutto ciò che esce sui social non farei il giornalista perché scriverei tutte fake news!”



