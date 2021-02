Frederick Lundqvist, compagno Chiara Francini/ “Sua madre è morta quando lui..”

Fredrik Lundqvist, ex calciatore svedese, è l’attuale compagno di Chiara Francini o, meglio, è quello che ormai possiamo definire il suo compagno di vita visto che stanno insieme, nella totale privacy, ormai da quindi anni. Ma chi è e cosa fa nella vita Fredrik Lundqvist? Su di lui non sappiamo molto anche perché l’attrice, che oggi sarà a Domenica In, è un po’ restia a parlare della sua vita privata. Quello che sappiamo è che il compagno di Chiara Francini, classe 1976, ha giocato come calciatore e, più precisamente, come difensore prima di ritirarsi e diventare titolare di un’impresa di sicurezza. Secondo i bene informati sembra proprio che i du si siano conosciuti ormai nel lontano 2005 e che da allora non si siano mai lasciati anche se in quest’ultimo periodo fare la spola tra diversi Paesi è un po’ più complicato. Non sappiamo se Frederick sia riuscito a sistemarsi in Italia visto che le ultime informazioni lo davano di stanza proprio in Svezia.

Frederick Lundqvist, compagno Chiara Francini, chi è e cosa fa nella vita?

Nel suo romanzo “Un anno felice” Chiara Francini ha provato a inserire un po’ di elementi che hanno fatto grande la sua storia d’amore a cominciare dalla nazionalità del suo personaggio, Axel, e finendo ad alcuni dettagli che riguardano proprio la frequentazione della Svezia in questi anni di frequentazione, alcuni proprio legati al suo compagno a cominciare dalla nonna più buona e quella che lei stessa ha definito “darwinista”, proprio quella che l’ha cresciuto visto che sua madre è morta quando lui era molto piccolo. Proprio per questo la prima persona citata nei ringraziamenti alla fine del romanzo è proprio Karl Gustaf Fredrik Lundqvist. Oggi ospite a Domenica in avrà altro da dire su di lui?



