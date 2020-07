Free fall – caduta libera/ Su Rete 4 il film con Malcolm McDowell (oggi, 18 luglio)

Free fall – caduta libera andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio alle 16:40 del 18 luglio, prodotto da Anchor Bay e diretto da Malek Akkad vanta nel suo cast attori del livello di Sarah Butler, D.B. Sweeney, Malcolm McDowell, Ian Gomez, Coley Speaks, Adam Tomei, Bill Leaman e Thea Rubley. La sceneggiatura è stata sviluppata da Dwayne Alexander Smith mentre alla fotografia si trova Jonathan Newhall. Il film è uscito nelle sale nel 2014 senza riscontrare grandissimo successo ma riuscendo comunque ad emozionare visti i tempi del thriller e da pellicola d’azione.

Free fall – caduta libera, la trama del film

La storia di Free Fall – caduta libera si focalizza su Jane, una giovane manager che ama il pugilato e si applica molto sul suo lavoro, provando grande stima del suo capo nonché stimato Thaddeus Gault. Tutto cambia quando uno dei suoi colleghi si suicida in circostante misteriose decidendo da un giorno all’altro di buttarsi dal palazzo della società. La donna inizia allora ad indagare fino a che non trova tra delle scartoffie una pendrive contenente dei dati segreti ed incriminanti che rivelerebbero una truffa e frode organizzata che potrebbe addirittura toccare il suo stimato Gault.

La donna decide allora di confidarsi con qualcuno, il peso di questa rivelazione è troppo grande ma ignora che anche questa persona è coinvolta nella truffa e comunica subito tutto ai suoi superiori. Un giorno, quando Jane si trova in ufficio a finire un lavoro a tarda sera si trova così ad incrociare il percorso di un sicario mandato per ucciderla ed evitare che queste informazioni vengano divulgate. La donna tenta di fuggire ma durante la fuga resta bloccata in ascensore creando una situazione surreale e unica con il suo aguzzino. Riuscirà a salvarsi e rivelare al mondo della truffa o verrà uccisa nel tentativo di denunciare i suoi superiori?



