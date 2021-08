Frida Bollani, figlia di Stefano Bollani/ “Considero un dono l’essere cieca, ho allenato l’udito”

Frida Bollani è la figlia di Stefano Bollani. La giovanissima cantante si è fatta notare dal pubblico italiano durante il programma “Via dei Matti numero 0” presentato proprio dal padre che orgoglioso l’ha presentata così: “Frida ha 16 anni, ha cominciato a fare concerti jazz che ne aveva solo 2, poi abbiamo iniziato a suonare assieme quando aveva 8 anni e ha pure scritto un musical così dal nulla”. La giovane cantante è nata dall’amore tra Stefano Bollani e l’attrice Petra Magoni. Frida è cieca, ma ha sempre considerato questa malattia come qualcosa di speciale che le ha permesso di sviluppare altro. “Lo considero un dono, anzi. Proprio per questo la natura mi ha dato tante altre cose, come la capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri e l’orecchio assoluto. La fortuna di non vedere, o vedere pochissimo, mi ha permesso insomma di sviluppare e tenere allenato l’udito. Certo, potrebbe essere uno svantaggio a volte…” – ha detto la giovane cantante che ha aggiunto – “sono abituata da subito a distinguere i suoni e, in automatico, trovo anche le note della cassa del supermercato, per dire. Quindi se le cose sono suonate con accordature diverse, per me hanno tutto un altro effetto…”.

La figlia di Stefano Bollani sin da piccola si è avvicinata al mondo della musica: “canto e suono il pianoforte, più o meno da quando ho due anni. Certo, in modo diverso rispetto ad allora. Mia mamma fa la cantante e sono salita sul palco la prima volta quando ancora ero in pancia. Ho unito il suo talento a quello di mio papà e sfrutto, insieme, i loro due strumenti: piano e voce. Ma vorrei diventare presto polistrumentista. Dopo il periodo della chitarra e dell’armonica, sogno di imparare a suonare la batteria. Poi il basso”.

Frida Bollani e l’amore per il jazz: “conosciuto quando avevo due anni”

Frida Bollani durante il programma “Via dei Matti numero 0” presentato dal padre Stefano Bollani ha condiviso con il pubblico di Rai3 la sua grande passione per la musica jazz. “Il jazz l’ho conosciuto quando avevo due anni funzionava prendendo un po’ dai talenti dei miei due genitori quindi con il piano ma come lo suonavo io a due anni. La voce era come quella di mia mamma, quando cercavo di fare gli acuti” – ha devo la giovanissima artista che è un grande fan di Oren Lavie.

Dopo la sua performance nel programma del padre, la popolarità di Frida è letteralmente scoppiata sui social dove è stata seguita da 10000 follower. Un vero e proprio talento di cui è orgogliosa anche mamma Petra Magoni: “è lei il vero talento, un orecchio musicale assoluto, straordinario. Sente un brano e lo rifà a memoria. Avrebbe dovuto tenere il suo primo concerto da solista il 7 e 8 marzo a Firenze ma il decreto Conte ha bloccato tutto, ci è rimasta male. Anche per lei è la prima volta dopo il Covid, ma l’ha superata bene, ha fatto le sue dirette, i suoi concerti online, per lei una cosa naturale”.



