Friedkin, salta la trattativa per acquistare l’Everton / Dubbi sui debiti di 777 Partners (19 luglio 2024)

FRIEDKIN, SALTA LA TRATTATIVA PER ACQUISTARE L’EVERTON

Friedkin, salta la trattativa per l’Everton. Sembrava fatta per l’acquisizione del club di Liverpool da parte dei proprietari della Roma, ma oggi la società inglese ha comunicato che la proposta è stata ritirata dopo quattro settimane di trattative. Nulla di fatto dunque ad un mese dall’inizio dei discorsi ufficiali.

Calciomercato Roma News/ Soulé, avanti tutta: sorpasso sul Leicester e accordo vicino (19 luglio 2024)

Secondo il The Athletic, non è stato trovato alcun accordo tra le parti e i Friedkin resteranno così soci nel gruppo seppur senza diventare azionisti di maggioranza. Il motivo riguarda 777 Partners, proprietari del Genoa e ago della bilancia in questa trattativa saltata.

FRIEDKIN, PESANO I DEBITI DI 777 PARTNERS

Friedkin, salta la trattativa per l’Everton. A far sorgere i dubbi alla famiglia Friedkin dopo un periodo di esclusività di quattro settimana sono i debiti del gruppo 777 Partners. Per essere più chiari: i proprietari del Genoa nonché fondo di investimento con sede a Miami ha un debito di 200 milioni di sterline (circa 240 milioni di euro).

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ En-Nesyri, stallo alla messicana, si punta a David del Lille! (19 luglio 2024)

Ma c’è dell’altro. Attualmente 777, come spiega Calcio e Finanza, sarebbe nelle mani di esperti di insolvenza per alcuni problemi avuti quest’anno quali cause legali per fatture non pagate, pagamenti in ritardo e accuse di frode. Situazioni scomode che hanno fatto pendere la decisione dei Friedkin verso un passo indietro.

Detto ciò. I rapporti tra i proprietari della Roma e l’Everton rimangono buoni e continueranno a lavorare come se non fosse successo nulla, senza cambiamenti. A confermarlo è anche l’amichevole tra Roma e Everton che nonostante tuto rimarrà fissata sul calendario, anche se avrà un fascino meno “familiare” vista la mancata acquisizione.

Calciomercato Roma/ Mourinho beffa i giallorossi: En-Nesyri vicino al Fenerbahce (18 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA