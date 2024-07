Calciomercato Genoa News/ Per Leo Roman si cerca l’accordo, Retegui può restare (oggi 15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: QUASI FATTA PER LEO ROMAN

Il calciomercato Genoa potrebbe aver chiuso per il suo nuovo portiere: le notizie che arrivano dalla Spagna ci dicono infatti che Leo Roman sarebbe ormai ad un passo dal vestire la maglia del Grifone. Ci sarebbe già l’accordo con il calciatore, mentre resta da trovare quello con il club: ricordiamo che Leo Roman ha disputato l’ultima stagione con il Real Oviedo, sfiorando la promozione nella Liga, ma è di proprietà del Mallorca con cui è appena tornato ad allenarsi. Il club ha posto una clausola rescissoria da almeno 10 milioni di euro, l’offerta del Genoa non superava i 7: non c’è ancora la quadra ma siamo davvero vicini.

Video/ Genoa Fassa (17-1) gol e highlights: Vitinha subito scatenato! (Amichevole 14 luglio 2024)

La sensazione è che tra pochi giorni, per non dire ore, si troverà finalmente l’accordo per portare a termine la trattativa: il Genoa in ogni caso sembra aver sciolto le riserve puntando su un altro portiere spagnolo, perché l’esperienza con Josep Martinez è andata benissimo e infatti l’estremo difensore è andato all’Inter per fare il secondo di Yann Sommer. Con Leo Roman Alberto Gilardino spera di aver trovato un nuovo numero 1 che possa garantire affidabilità al reparto disputando una stagione da protagonista, vedremo però intanto se a breve il Genoa potrà annunciare questa importante operazione di calciomercato.

Diretta/ Genoa Fassa (risultato finale 17-1): poker di Vitinha! (14 luglio 2024)

RETEGUI VERSO LA CONFERMA

Le due operazioni che il calciomercato Genoa deve invece definire sono quelle legate alle cessioni di lusso: qui si parla di Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, i due pezzi pregiati nella rosa di Alberto Gilardino. Al momento la situazione è ancora in stallo: al netto del fatto che il Genoa dovrebbe eventualmente trovare dei sostituti, su Gudmundsson è forte da tempo l’Inter che però prima deve pensare a sfoltire il suo reparto offensivo, così sull’islandese è arrivata anche la Fiorentina senza dimenticarsi di qualche squadra di Premier League, anche se la sensazione è che Gudmundsson lascerà comunque il Grifone in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Inter news/ Gudmundsson rimane una possibilità. Correa verso l'addio. (26 giungo 2024)

Diverso il discorso per Retegui: l’italo-argentino anche in nazionale ha fatto vedere di dover ancora trovare la piena maturità, agli Europei 2024 ha deluso (anche se ovviamente il discorso va allargato a tutta la nazionale) e probabilmente gli servirebbe un’altra stagione nel Genoa, senza troppe pressioni e in un ambiente che già conosce, per affermarsi in maniera definitiva. Qualche novità comunque potrebbe arrivare perché è sempre possibile che il Genoa riceva un’offerta importante decidendo di monetizzare, ma a oggi possiamo dire che il futuro di Retegui almeno per il 2024-2025 dovrebbe essere ancora legato alla squadra ligure, e poi si vedrà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA