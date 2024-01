Frozen 3, Anna avrà i poteri del fuoco?/ La teoria dei fan sul terzo capitolo della saga Disney

Frozen 3, la particolare teoria dei fan sul personaggio di Anna

Disney ha annunciato ufficialmente che Frozen 3 è in lavorazione. Il terzo capitolo del fortunato franchising d’animazione sta per mettere in scena un altro apprezzato appuntamento con Elsa e Anna. Proprio su quest’ultimo personaggio, si cominciano a fare strada le ipotesi e le teorie più accreditate tra i fan.

Secondo molti utenti Anna, che ormai siede sul trono di di Arendelle dopo gli eventi del secondo film Il segreto di Arendelle, potrebbe essere dotata di poteri come sua sorella. In particolare, potrebbe riuscire a governare il fuoco. Questa teoria è la più accreditata e non è poi così impossibile considerando che Elsa gestisce i poteri del ghiaccio. I capelli rossi di Anna, poi, collegano subito l’immaginario all’elemento in opposizione a quello governato dalla sorella.

Frozen, le due doppiatrici: “Film epico, immortale, eterno, unico”

Serena Rossi e Serena Autieri, doppiatrici di Frozen II: Il Segreto di Arandelle, parlavano a lungo del noto film d’animazione targato Disney. In un’intervista a Verissimo, risalente al 2019, le voci di Elsa e Anna dichiaravano: “Quello che si prova quando si doppiano dei film così epici, immortali, eterni è unico“.

Sul provino la Rossi dichiarava: “Quando l’ho fatto non ho capito bene di cosa si trattasse, ho visto delle altre molto più famose di me e dicevo non mi prenderanno mai poi alla fine hanno scelto me perchè la mia voce si avvicinava di più a quella americana. All’inizio non capivo davvero cosa fosse, quando l’abbiamo visto ci siamo dette ‘ma cosa abbiamo fatto?” Autieri si è invece espressa sul film: “Non ti lascia un momento, è un film importante che lancia messaggi sulla natura e il cambiamento. Elsa è molto più avventurosa, è quasi un supereroe”.

