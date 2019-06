Frozen/ Video, su Italia 1 il film con Emma Bell (oggi, 27 giugno 2019)

Il film Frozen va in onda oggi, giovedì 27 giugno 2019, in seconda serata alle ore 23:10 su Italia 1. La pellicola non ha nulla a che vedere con il film Disney d’animazione. Questo film è uscito nell’anno 2010 e appartiene al genere drammatico e thriller. La regia della pellicola è stata affidata ad Adam Green che ha curato anche la sceneggiatura del film. I protagonisti del film sono tre ragazzi che vengono interpretati rispettivamente da Emma Bell, Shawn Ashmore e Kevin Zegers. Le musiche della pellicola sono state realizzate da Andy Garfield. Fotografia e montaggio invece sono stati messi a punto da Will Barratt e Ed Marx.

Frozen, la trama del film

Tre studenti universitari, Joe, Dan e Parker decidono di trascorrere insieme un periodo di relax sulle montagne della zona statunitense del New England. Quando la giornata sta per concludersi, Joe e Dan decidono di fare un’ultima sciata insieme, prima che l’impianto sciistico chiuda. I tre riescono a convincere il guardiano della seggiovia a fare un’ultima discesa, promettendo che faranno presto. Prima che il trio raggiunga la cima, l’inserviente viene chiamato nell’ufficio del capo ed è sostituito da un collega. Mentre se ne va, dice al collega che sono rimasti solo tre sciatori. Ma un altro gruppo di tre sciatori scende dalla montagna e quando li vede il nuovo guardiano, spegne l’impianto di risalita, lasciando i tre amici bloccati sulla seggiovia. A questo punto, i tre vanno nel panico e sembrano dover trascorrere lì diverse ore, combattendo contro il freddo e l’equilibrio precario della seggiovia. I tre ragazzi dovranno davvero resistere con tutte le loro forze se vogliono sopravvivere e tornare a casa sani e salvi, raccontando di aver passato solo una brutta esperienza.

