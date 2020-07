Fuffy e la dominatrice/ Impossibile non notarli a Ciao Darwin, ecco perché…

Fuffy e la dominatrice sono riusciti ad attirare l’attenzione dei fan di Ciao Darwin 7 nel corso della sfida Carne Vs Spirito. Impossibile non notare infatti fra i concorrenti anche la rossa con vestito in pelle e con il suo schiavo da riporto legato al guinzaglio. Quest’ultimo ha persino accettato di buon grado le frustate della sua ‘padrona’, oltre che a severe sculacciate. La maschera però gli ha permesso di non mostrare il volto, mentre Luca Laurenti è riuscito per una volta ad avere la meglio. La famosa spalla di Paolo Bonolis infatti ha scelto di lanciargli una pallina, spingendo lo schiavo ad eseguire il suo ordine. “Ma fa sul serio questo?“, ha chiesto invece il conduttore, “Sta così tutto il giorno?”. Una domanda a cui la dominatrice non ha saputo rispondere: “Non saprei, non sta sempre con me”. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Canale 5 trasmetterà in replica l’ultima puntata di Ciao Darwin e potremo rivedere ancora una volta Fuffy e la dominatrice. I due infatti hanno conquistato una nomination per la sezione Miglior Look dei Ciao Darwin Awards. La vittoria però è sfumata: a vincere la sfida è stato Fioravante Acierno della squadra Io so’ io.

Fuffy e la dominatrice, imbarazzi e sorrisi

Fuffy e la dominatrice sono riusciti a rimanere nei cuori dei telespettatori italiani fin da Ciao Darwin 7. La loro partecipazione ha creato imbarazzi e sorrisi, soprattutto nel corso della prova Genodrome. Lo schiavo da riporto infatti ha eseguito gli ordini, guidando al tempo stesso gli altri concorrenti della sua squadra. “Non rimanga indietro“, gli ha intimato ad un certo punto il padrone di casa, mentre Fuffy si preoccupava di trascinare i compagni verso la vetta della finta montagna. Ed è così che si è conquistato il nomignolo “Cane da montagna” da parte del conduttore. “Avanti Fuffy“, ha detto poi Paolo Bonolis, “speriamo solo che quest’estate non l’abbandonino sull’autostrada“. All’epoca della prima messa in onda della puntata, i commenti ironici non sono mancati. Qualcuno però ha proposto un incontro particolare che avrebbe potuto coinvolgere il solo schiavo, per una volta senza la sua ‘padrona’: “Io voglio un crossover con Fuffy e Il Mistico [Fabio Filisetti, ndr]”, ha scritto qualcuno sui social.



