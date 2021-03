Full Metal Jacket/ Su Italia 1 il film di Stanley Kubrick sulla guerra in Vietnam

Full Metal Jacket sarà trasmesso oggi, 24 marzo, alle ore 23:45, in seconda serata quindi, su Italia 1. Questa pellicola è considerata un capolavoro del genere Guerra ed è stata diretta dal maestro Stanley Kubrick nell’anno 1987. Kubrick ha curato anche la sceneggiatura del film aiutato in questo compito da Gustav Hasford e Michael Herr. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori molto noti come Matthew Modine, Adam Baldwin, Arliss Howard, Vincent D’Onofrio, Ronald Lee Ermey, John Terry e Dorian Harewood. La colonna sonora del film è stata curata da Abigail Mead mentre la fotografia è stata messa a punto da Douglas Milsome.

Full Metal Jacket, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Full Metal Jacket. Carolina del Sud, anno 1967. Un gruppo di giovani arriva in caserma per subire un addestramento ferreo. Difatti, questo gruppo di scalmanati dovrà ricevere l’addestramento di militare per riuscire a diventare dei soldati egregi, delle macchine da guerra. Tutti loro hanno una personalità diversa e vengono continuamente presi di mira dal loro istruttore, il Sergente Maggiore Hartman. Quest’ultimo è un uomo dalla morale ferrea che vuole addestrare degli assassini pronti per uccidere a comando. In particolare, questo sergente si accanisce contro un soldato che etichetta con il nome di Palla di Lardo. Il povero ragazzo purtroppo ha problemi psicologici e non riesce a seguire alla perfezione l’addestramento militare.

Viene aiutato dal soldato Joker, un giovane idealista che si trova in caserma per ricevere l’addestramento. Alla fine, i due andranno avanti insieme riuscendo a superare le difficoltà poste avanti da Hartman e dagli esercizi da affrontare. Riusciranno a mantenere la salute mentale e soprattutto ad affrontare la guerra del Vietnam, ormai alle porte? Solo se manterranno i nervi saldi potranno scampare a questa sanguinosa pagina della loro vita.

