Fulvia, Letizia e Michela, ex di Mentana/ Chi sono le madri dei figli del giornalista

Enrico Mentana è un volto particolarmente noto della tv: è infatti uno degli ideatori del TG5, del quale è stato direttore per 12 lunghi anni, dal 1992 al 2004. Da ormai più di un decennio è alla guida del TG di La7: è inoltre fondatore e collaboratore di Open. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il giornalista è legato a Francesca Fagnani, sua collega, dal 2013. I suoi quattro figli, però, sono nati da tre diverse relazioni. Chi sono Fulvia Di Giulio, Letizia Lorenzini Delmilani e Michela Rocco di Torrepadula, ex di Mentana e madri dei suoi figli?

Mentana ha avuto importanti relazioni nel corso della sua vita, dalle quali sono nati quattro figli. Il primogenito, Stefano, è nato nel 1986 dalla relazione con Fulvia Di Giulio. Negli anni successivi è stato legato a Letizia Lorenzini Delmilani, con la quale ha avuto la seconda figlia, Alice, nata nel 1992. Nel 2002, il giornalista ha sposato l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula: con lei ha avuto altri due figli, Giulio, nato nel 2006 e Vittoria, nata nel 2007. Dal 2013 è legato appunto alla collega Francesca Fagnani, che ha un ottimo rapporto con i quattro figli di Mentana, come raccontato da lei stessa. Scopriamo però di più sulle sue ex.

Ex Enrico Mentana: chi sono le mamme dei suoi figli

La prima donna importante nella vita di Enrico Mentana è stata la ex Fulvia di Giulio, con la quale ha avuto il primo figlio, Stefano, nato nel 1986. A seguire, il giornalista si è legato a Letizia Lorenzini Delmilani, con la quale ha avuto la sua seconda figlia, Alice, nata nel 1992. L’ex più nota di Enrico Mentana è senza dubbio Michela Rocco di Torrepadula. Il conduttore e giornalista ha sposato l’ex Miss Italia, che ha vinto il concorso nel 1987, nel 2002. Il divorzio è diventato ufficiale nel 2013.

Inizialmente, Michela Rocco di Torrepadula si classificò seconda al concorso di Miss Italia 1989, alle spalle di Mirca Viola. L’ex di Mentana, però, si aggiudicò il titolo dopo la ripetizione della finale dovuta alla squalifica della vincitrice, che come scoperto in seguito era sposata e madre, cosa non possibile per il regolamento dell’epoca. Nella stessa occasione vinse anche il titolo di Miss Eleganza e l’anno seguente diventò Miss Europa. La coppia ha avuto due figli, Giulio e Vittoria, nati nel 2006 e 2007. Nel 2013 è arrivato il divorzio: in seguito Mentana si è legato a Francesca Fagnani.

