Fulvio Abbate al Grande Fratello Vip 2020?/ Nuovo colpaccio di Alfonso Signorini

Fulvio Abbate pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Un nuovo colpaccio in arrivo per Alfonso Signorini che anche quest’anno sarà al timone della quinta edizione del popolare talent show di Canale 5. Mancano pochissimi giorni alla prima puntata, annunciata per lunedì 14 settembre 2020, e sono ancora tante le incognite sul cast e sui concorrenti vip che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Nelle ultime ore a già super chiacchierati nomi si è aggiunto anche quello di Abbate, noto giornalista e scrittore che vanta un curriculum di tutto rispetto. Il giornalista, infatti, ha collaborato con tantissimi quotidiani: da Il Riformista a Il Messaggero, da La Stampa a Il Mattino. Non solo, al momento è uno dei giornalisti de Linkiesta e di Huffington Post e spesso è tra gli ospiti del talk politico “Agora”. Abbate avrà accettato o meno l’invito di Signorini? Non è dato ancora saperlo, ma l’ingresso nella casa del giornalista e scrittore sarebbe sicuramente un gran bel colpo per Signorini che alzerebbe così di tanto il livello culturale del reality show.

Grande Fratello Vip 2020 concorrenti: l’unica certezza è Elisabetta Gregoraci

Fulvio Abbate è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? E’ ancora presto per dirlo, ma l’interesse di Alfonso Signorini verso il giornalista e scrittore è altissimo. Al momento l’unico concorrente certe della nuova edizione del talent show di Canale 5 è la presenza di Elisabetta Gregoraci che, dopo l’incertezza dell’ex marito Flavio Briatore, ha accettato di mettersi in gioco per farsi conoscere al grande pubblico come donna e non personaggio. In realtà oltre alla conduttrice e showgirl sembrerebbero già prontissimi a varcare la porta rossa di Cinecittà anche la contessa Patrizia De Blanck, Francesco Oppini figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, la modella Dayane Mello, Flavia Vento e il fratello di Mario Balotelli. Si tratta di concorrenti quasi certi, c’è chi vocifera che tutti abbiano già siglato il contratto con il GF VIP, ma tanti sono ancora i nomi da svelare come ha preannunciato anche Alfonso Signorini che sui social ha lanciato una vera e propria sfida al pubblico: “Il viaggio è già iniziato, quando in tv vedrete il primo promo del Gf vip capirete perché”. Una cosa è certa: ne vedremo ancora una volta delle belle!



