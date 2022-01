Fulvio Damiani è morto/ Giornalista Rai aveva 87 anni: “Pezzo di storia che se ne va”

Fulvio Damiani è morto: il giornalista politico Rai, volto storico del Tg1, si è spento nella giornata di venerdì 31 dicembre 2021 all’età di 87 anni. L’annuncio è stato dato dal collega Marco Frittella, conduttore di “Unomattina”, che ha affidato ai social il suo personale messaggio di cordoglio: “Anche Fulvio Damiani ci ha lasciato. Se ne va un altro pezzo di storia della Rai, del Tg1, del giornalismo politico italiano. Fulvio, come Demetrio, come tanti altri, ha contribuito a costruire il patrimonio di credibilità su cui ancora si regge la Rai. Grazie”.

In seguito alla comunicazione di Frittella, altri esponenti del giornalismo nostrano hanno deciso di pubblicare in rete il loro ultimo saluto a Damiani. Fra questi, figura anche Clemente Mimun, che su Twitter ha scritto: “Addio Fulvio Damiani, Rip”. Gli ha fatto eco Luciano Ghelfi, che ha effettuato anche una stringata riflessione circa le sciagure che hanno caratterizzato l’anno appena andato in archivio: “Questo brutto 2021 si chiude con un altro lutto per la famiglia della Rai. Se n’è andato Fulvio Damiani, un maestro nel racconto della politica”.

FULVIO DAMIANI È MORTO: CHI ERA IL GIORNALISTA RAI

Per i più giovani che non conoscessero la figura di Fulvio Damiani, riepiloghiamo brevemente la sua storia, servendoci del lavoro di ricostruzione svolto dai colleghi di Rai News, tra i primi a rilanciare la notizia della dipartita. Damiani nacque a Firenze 87 anni fa, conseguì una laurea in Scienze sociali e politiche e fu allievo di Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori. La politica fu la sua grande passione: mosse i suoi primi passi presso il Giornale del Mattino, per trasferirsi poi a Roma nel 1967, al Giornale Radio Rai.

Poi, come si legge nell’approfondimento dell’azienda di viale Mazzini, “dal ’69 al ’96 ha curato la pagina politica del Tg1, occupandosi dei principali avvenimenti e intervistando tanti protagonisti della vita istituzionale del Paese. Dal 1996 al 1999 è stato notista politico di Telemontecarlo, per passare poi a collaborare con Stream Tv, conducendo la trasmissione di attualità Italia domanda. Ha diretto un quotidiano di informazione su Internet (romaone.it) e ha firmato saggi e articoli su quotidiani italiani e stranieri nonché il libro sul mondo della comunicazione ‘Obiettività e potere'”.

