Marco Frittella/ Da Catherine Spaak a Francesca Fialdini, le “sue” donne…

Marco Frittella è il giornalista gentile che per anni ha rassicurato il pubblico di Rai1 con il suo volto e che da lunedì sarà al timone di UnoMattina nel momento della ripartenza dei palinsesti autunnali e invernali della nuova stagione. Toccherà proprio a lui, in coppia con Monica Giandotti, prendere le redini del contenitore del mattino a cominciare però da oggi quando sarà ospite di C’è tempo per alla corte di Beppe Convertini e Anna Falchi che, in parte, cederanno proprio al giornalista il loro posto. La Giandotti sarà solo una delle “sue” donne, delle colleghe che in questi anni hanno avuto modo di lavorare fianco a fianco con lui senza mai problemi o discussioni (a differenza di come abbiamo avuto modo di assistere in questi ultimi anni). La stessa Francesca Fialdini, al suo fianco proprio a Uno Mattina, ha rivelato: “Finalmente posso dire a tutti con grande gioia e riconoscenza di essere stata felice di lavorare con te…mi hai messa a mio agio. Mi hai fatto sentire una partner su cui contare e mi hai insegnato come fare buon giornalismo“.

MARCO FRITTELLA TORNA A UNO MATTINA CON MONICA GIANDOTTI

In passato, tra i suoi mille impegni, ha avuto modo di lavorare con un’altra donna, Catherine Spaak, la stessa che lui, ospite a Vieni da me, nei mesi scorsi, ha definito “elegante”, capace di creare un contrasto divertente con lui al suo fianco. Adesso toccherà a Monica Giandotti lavorare con lui fianco a fianco in questa nuova edizione di Uno Mattina, come sarà il loro rapporto? Anche lei alla fine, ricordando questo anno, avrà dolci parole da usare per Marco Frittella? Lo scopriremo solo a partire da lunedì mentre questa mattina sarà lui ad anticipare quello che vedremo da lunedì nell’importante blocco giornaliero dedicato alle news.



© RIPRODUZIONE RISERVATA