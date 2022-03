Fulvio De Giovanni/ Il primo “secchione” di Elena Morali! Cosa fa oggi?

Fulvio De Giovanni, il primo secchione di Elena Morali

Elena Morali ha già partecipato a “La Pupa e il Secchione”. Nel 2010 ha partecipato alla seconda edizione del programma. Bionda e conturbante, la giovane faceva coppia con il ”secchione” Fulvio de Giovanni, 27enne laureato in Ingegneria informatica. Arrivata sul secondo gradino del podio, alle spalle di Francesca Cipriani e Federico Bianchi, Elena Morali ha quindi iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il ”secchione” Fulvio de Giovanni ha invece continuato a lavorare nel campo informatico, sua innata passione. Nell’ambiente è molto stimato e ha utilizzato la sua partecipazione al programma come trampolino di lancio e vetrina. Il suo successo gli ha consentito di lavorare per la nota azienda PayPal, specializzata nei pagamenti digitali. Inoltre, pratica sport, suo primo hobby.

Elena Morali dopo la prima partecipazione a “La Pupa e il Secchione”

Elena Morali dopo la sua prima partecipazione a “La Pupa e il Secchione” ha preso parte a numerosi programmi tv sia in qualità di ospite sia di soubrette. Poi è arrivata l’occasione con ”Colorado” in qualità di showgirl del programma e qui ha conosciuto il comico Gianluca Fubelli, in arte “Scintilla”. Elena Morali è finita più volte nel calderone del gossip a causa di love story con alcuni personaggi famosi, tra cui il campione spagnolo di motociclismo Jorge Lorenzo e Renzo Bossi. Molto popolare anche su Twitter e Instagram, l’ex concorrente del programma ”La pupa e il secchione 2” è riuscita ad avere una nutrita cerchia di fan. Adesso ritorna nella nuova edizione del programma che nel 2010 la rese famosa, in programma stasera su Italia 1.

