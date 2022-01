Francesca Cipriani: “Ho lasciato il GF Vip a causa del vaccino”/ “Controindicazioni…”

Francesca Cipriani ha lasciato il Grande Fratello Vip a causa del vaccino. Questo è il retroscena emerso nelle scorse ore, con la showgirl che è ritornata sulla sua decisione, maturata e assunta nel mese di dicembre 2021, di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Queste, all’epoca, erano state le parole della concorrente: “Non rimango. Purtroppo ho dei problemi di salute, ho problemi fisici e ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no, purtroppo già da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante e ora ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, e mi ha consigliato di andare fuori per fare degli accertamenti”.

La confessione definitiva, tuttavia, è avvenuta sulle colonne di SuperGuidaTv: “Ho abbandonato per motivi di salute. Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto l’ho detto perché l’ho pensato”.

FRANCESCA CIPRIANI E LA POLITICA: “SOSTENGO SALVINI, BERLUSCONI MERITA IL QUIRINALE”

Francesca Cipriani, sempre su SuperGuidaTv, ha rivelato di sostenere politicamente Matteo Salvini e di sentirsi rappresentata dalle sue idee, mentre per il ruolo di presidente della Repubblica fa il tifo per Silvio Berlusconi, che lei giudica la persona più adatta a ricoprire tale incarico, anche per meriti conseguiti sul campo.

Peraltro, l’orientamento politico della Cipriani era già emerso alcuni anni fa in occasione di una chiacchierata della ragazza con il quotidiano “Libero”, al quale aveva rivelato che il pensiero della Lega di Salvini coincide con il suo e interpreta “il bene della società, eppure gli danno del razzista e cattivo. Non siamo in sicurezza in Italia, ci sono persone irregolari, fanno entrare cani e p*rci. Mia mamma aveva avuto un infarto: uno di questi qui, ubriaco, l’ha buttata per terra. Milano è invivibile, sono stata derubata tre volte. Salvini non odia le persone di colore, ma vuole che entri brava gente. Gli ho scritto varie volte e lui mi ha risposto. È educato e perbene, con lui scenderei in campo”.

