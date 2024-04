Fumo: 74% europei contrari ai divieti OMS/ Sondaggio Povaddo: “66% punterebbe su e-cig e riscaldatori”

Si riaccende la discussione internazionale sulle politiche di contenimento del fumo, già oggetto di una recente discussione promossa dall’OMS che si è conclusa con un nulla di fatto dato che gli attori non sono riusciti a raggiungere un accordo; con il più recente sondaggio condotto dall’isituto Povaddo che (per conto di Philip Morris International) ha rilevato una netta spaccatura tra l’opinione dei cittadini e quella dei decisori politici. I divieti al fumo, per gli europei, non solo sarebbero fallimentari, ma rischierebbero anche di favorire il mercato sommerso, ottenendo l’effetto contrario rispetto a ciò a cui puntano.

"Vaccini Covid approvati senza dati grezzi"/ Prof. Morago: "Efficacia travisata e fragili esclusi dai trial"

“L’approccio dell’UE“, sintetizza William Stewart (presidente di Povaddo), “sembra più focalizzato su un obiettivo irrealistico” dato che si punterebbe a ‘vietare’ il consumo di nicotina in qualsiasi forma, mentre tra i cittadini vi è una chiara propensione “ad utilizzare prodotti meno dannosi“, come le già diffuse sigarette elettroniche e i più recenti ‘riscaldatori’. Proprio attorno a questo tema si era concentrato il dibattito (e soprattutto lo scontro) durante la COP10 di Panama sul fumo, con l’ente sanitario internazionale (sostenuto dall’Unione europea) che si è posto in controtendenza rispetto alle chiare indicazioni di esperti e scienziati, ignorando le numerose prove scientifiche a sostegno delle alternative alla combustione.

Commozione cerebrale nei minori: una proteina può predirla/ Lo studio sulla alfa-1-ACT: cosa è emerso

Il sondaggio Povaddo: cosa ne pensano gli europei delle alternative al fumo tradizionale

Scendendo nel dettaglio (e nel merito) del sondaggio di Povaddo che ha coinvolto 14.119 cittadini, in parte fumatore e in parte non fumatori, emerge preponderante (rilevata nel 74% del campione) l’idea che i divieti OMS non raggiungeranno l’obiettivo, ma anzi favoriranno lo ‘spaccio’ di sigarette tradizionali tra chi non riesce a fare a meno del fumo. Inoltre, un ulteriore fetta del 65% teme anche che questo avrà effetti ben più dannosi sui consumatori, che saranno (per così dire) costretti ad acquistare prodotti non tutelati dalle leggi sanitarie europee.

Bonus psicologo: “Il 72% non lo aveva mai usato prima”/ Lo studio: “Importanti benefici sul paziente”

Dal punto di vista della cosiddetta riduzione del rischio e delle alternative (ovvero le e-cig e i riscaldatori) alle ‘bionde’ tradizionali, vi è un 69% di cittadini che vorrebbe campagne informative scientifiche e dettagliate sui benefici del fumo innovativo, con l’implicita (ed esplicita per il 69% degli intervistati) richiesta rivolta ai governi di finanziare ed attuare quei programmi, usando i vari media (tra social, giornali e televisioni). Da non trascurare, infine, l’opinione condivisa dal 67% del campione secondo cui OMS, UE e i vari governi nazionali dovrebbero favorire con sgravi fiscali il mercato delle alternative alla combustione per renderle migliori agli occhi dei consumatori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA